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Arrêté
BM6B/10
Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce
L'enceinte portable Philips izzy BM6 diffuse de la musique sans fil via Bluetooth®. Étanche, vous pouvez l'utiliser dans une salle de bain, une cuisine ou en extérieur. Commencez par une enceinte, puis ajoutez-en d'autres, pour écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Installation facile, sans routeur, mot de passe ou application.
Bluetooth®
Résistant aux éclaboussures
Batterie rechargeable
izzylink™ Multiroom
L'enceinte izzy de Philips diffuse en direct tous vos morceaux préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur, quelle que soit l'application de musique ou de radio que vous utilisez.
izzylink™ est une technologie sans fil qui utilise la norme IEEE 802.11n pour relier plusieurs enceintes en un réseau sans fil. Ce réseau permet de connecter jusqu'à cinq enceintes, avec une configuration ne nécessitant ni routeur, ni mot de passe Wi-Fi, ni application de smartphone. Vous pouvez ajouter des enceintes izzy au réseau facilement afin de diffuser votre musique dans plusieurs pièces à la fois. Réglez d'un simple geste chaque enceinte en mode simple pour une utilisation individuelle ou en mode groupe pour une utilisation multiroom.
La configuration ne nécessite ni routeur, ni mot de passe, ni application. Une pression longue sur le bouton « GROUP » de deux enceintes vous permet de réaliser la configuration initiale. Répétez l'opération pour ajouter une troisième, une quatrième ou une cinquième enceinte. Chaque pression longue sur le bouton « GROUP » permet d'ajouter une nouvelle enceinte. Il n'a jamais été aussi facile d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Une fois la procédure terminée, le réseau izzylink™ reste enregistré, même lorsque l'enceinte est débranchée.
3.9
sur 5
9
Avis
lefty
03/11/2016
Suisse
tres utile pour la deplacer partout dans la maison.
simple d'utilisation,son impressionnant pour sa petite taille. Desingn tres beau. performance de la batterie tres bien.Le seul point negatif que je pourrais dire sur cette article, c'est qu'il manque un bouton pour pouvoir passer de musique quand elle est accouplé en izzylink a la chaine hifi. Sinon magnifique.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil
Oui, je recommande ce produit
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CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
Sounds great on its own and even better when paired with another Izzy link product. It is completely portable and had great battery life.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM6B wireless multiroom portable speaker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM6B wireless multiroom portable speaker
Rob62
09/10/2017
België
MOOI GELUID
[Employee of philipsglobal] gebruikersvriendelijk, mooi afgewerkt, handig om overal in huis te plaatsen waar je graag naar muziek luistert.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker
Oui, je recommande ce produit
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