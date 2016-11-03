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Arrêté

izzyEnceinte portable Multiroom sans fil

BM6B/10

3.9

| (9) Avis

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

L'enceinte portable Philips izzy BM6 diffuse de la musique sans fil via Bluetooth®. Étanche, vous pouvez l'utiliser dans une salle de bain, une cuisine ou en extérieur. Commencez par une enceinte, puis ajoutez-en d'autres, pour écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Installation facile, sans routeur, mot de passe ou application.

Voir tous les avantages

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

  • Bluetooth®

  • Résistant aux éclaboussures

  • Batterie rechargeable

  • izzylink™ Multiroom

Votre musique dans une pièce via une connexion sans fil Bluetooth®

Votre musique dans une pièce via une connexion sans fil Bluetooth®

L'enceinte izzy de Philips diffuse en direct tous vos morceaux préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur, quelle que soit l'application de musique ou de radio que vous utilisez.

Regroupez jusqu'à 5 enceintes izzy avec izzylink™, pour écouter la musique dans n'importe quelle pièce

Regroupez jusqu'à 5 enceintes izzy avec izzylink™, pour écouter la musique dans n'importe quelle pièce

izzylink™ est une technologie sans fil qui utilise la norme IEEE 802.11n pour relier plusieurs enceintes en un réseau sans fil. Ce réseau permet de connecter jusqu'à cinq enceintes, avec une configuration ne nécessitant ni routeur, ni mot de passe Wi-Fi, ni application de smartphone. Vous pouvez ajouter des enceintes izzy au réseau facilement afin de diffuser votre musique dans plusieurs pièces à la fois. Réglez d'un simple geste chaque enceinte en mode simple pour une utilisation individuelle ou en mode groupe pour une utilisation multiroom.

Configuration d'izzylink™ d'un simple geste, sans routeur, mot de passe ou application

Configuration d'izzylink™ d'un simple geste, sans routeur, mot de passe ou application

La configuration ne nécessite ni routeur, ni mot de passe, ni application. Une pression longue sur le bouton « GROUP » de deux enceintes vous permet de réaliser la configuration initiale. Répétez l'opération pour ajouter une troisième, une quatrième ou une cinquième enceinte. Chaque pression longue sur le bouton « GROUP » permet d'ajouter une nouvelle enceinte. Il n'a jamais été aussi facile d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Une fois la procédure terminée, le réseau izzylink™ reste enregistré, même lorsque l'enceinte est débranchée.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 5

9

Avis

03/11/2016

Suisse

Suisse

tres utile pour la deplacer partout dans la maison.

simple d'utilisation,son impressionnant pour sa petite taille. Desingn tres beau. performance de la batterie tres bien.Le seul point negatif que je pourrais dire sur cette article, c'est qu'il manque un bouton pour pouvoir passer de musique quand elle est accouplé en izzylink a la chaine hifi. Sinon magnifique.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil

15/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Sounds great on its own and even better when paired with another Izzy link product. It is completely portable and had great battery life.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM6B wireless multiroom portable speaker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM6B wireless multiroom portable speaker

09/10/2017

België

België

MOOI GELUID

[Employee of philipsglobal] gebruikersvriendelijk, mooi afgewerkt, handig om overal in huis te plaatsen waar je graag naar muziek luistert.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker

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