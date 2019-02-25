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Arrêté
BM60B/10
Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce
Écoutez de la musique provenant de CD, de la radio FM ou encore d'une connexion Bluetooth® ou USB grâce au système Philips izzy. Toutes les enceintes izzy diffusent simultanément la musique à partir de smartphones, d'un CD, d'une connexion USB ou de stations de radio dans n'importe quelle pièce, d'une simple pression sur un bouton. Installation simple, sans routeur, mot de passe ou application.
CD, CD-MP3, USB, FM
Bluetooth®
avec MULTIPAIR
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.
3.9
sur 5
15
Avis
FFWFW
25/02/2019
België
The best ever
Au simple toucher du téléphone, la musique est entendue dans toute la maison, Youtube, la radio ou la télévision sont entendus avec une qualité et une fidélité incroyables. La basse est aussi phénoménale.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BM60B Système audio sans fil multiroom
Oui, je recommande ce produit
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Mona76
29/12/2016
Deutschland
Toller Sound und Anlage für einen tollen Preis
Die Anlage gibt einen tollen Sound ab und ist einfach mit den IZZY-Lautsprecher-Boxen zu verbinden. Kein lästiges Rumfummeln und Kabelverlegung mehr. Mit Bluetooth geht es auch einfach wunderbar.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme
Oui, je recommande ce produit
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Raini
21/10/2016
Österreich
Acheteur vérifié
Dieses Produkt ist gewaltig!!
Sehr gutes preis Leistung Verhältnis!Super Design!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme
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