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Arrêté

izzyEnceinte Multiroom sans fil izzy

BM5B/10

3.3

| (25) Avis

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

L'enceinte Multiroom sans fil izzy de Philips diffuse de la musique via Bluetooth®. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que jusqu'à 5 enceintes izzy diffusent de la musique simultanément dans chaque pièce, en toute simplicité. Installation simple, sans routeur, mot de passe ou application.

Voir tous les avantages

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

  • Bluetooth®

  • Noire

2 haut-parleurs 2,5" avec évent de basses, pour un son immersif

2 haut-parleurs 2,5" avec évent de basses, pour un son immersif

Équipées de 2 haut-parleurs Hi-Fi de 2,5", les enceintes Multiroom izzy créent un son puissant et immersif, tandis que les ports de basses élargissent les basses fréquences, pour une écoute véritablement immersive et dynamique.

Changez l'enceinte principale du groupe d'un simple geste

Changez l'enceinte principale du groupe d'un simple geste

Dans chaque groupe izzylink™, n'importe quelle enceinte peut être désignée comme principale, ce qui lui permet de transmettre la musique aux autres. Lorsque vous souhaitez diffuser votre propre musique, appuyez sur le bouton Bluetooth® de l'enceinte dans votre pièce pour partager la musique de votre appareil instantanément. Les autres enceintes du même groupe izzylink™ la diffuseront simultanément. Rien n'est plus simple que de partager sa musique.

Configuration d'izzylink™ d'un simple geste, sans routeur, mot de passe ou application

Configuration d'izzylink™ d'un simple geste, sans routeur, mot de passe ou application

La configuration ne nécessite ni routeur, ni mot de passe, ni application. Une pression longue sur le bouton « GROUP » de deux enceintes vous permet de réaliser la configuration initiale. Répétez l'opération pour ajouter une troisième, une quatrième ou une cinquième enceinte. Chaque pression longue sur le bouton « GROUP » permet d'ajouter une nouvelle enceinte. Il n'a jamais été aussi facile d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Une fois la procédure terminée, le réseau izzylink™ reste enregistré, même lorsque l'enceinte est débranchée.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 5

25

Avis

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant sound from Izzy

Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This is my favourite speaker from the Izzy range (I also have BM50 and BM7), as this has a nice fabric cover, rather than the grille type of the other two. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM5B wireless multiroom speaker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM5B wireless multiroom speaker

26/02/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

funktioniert wie erhofft

guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

22/07/2016

Sverige

Sverige

Acheteur vérifié

Lätt använd med bluetooth

Bra ljud med bluetooth och Spotify bl.a! Lätt att ta med på resor.

Cet avis concerne le produit izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum

Cet avis concerne le produit izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum

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