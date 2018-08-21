Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
BM5B/10
Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce
L'enceinte Multiroom sans fil izzy de Philips diffuse de la musique via Bluetooth®. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que jusqu'à 5 enceintes izzy diffusent de la musique simultanément dans chaque pièce, en toute simplicité. Installation simple, sans routeur, mot de passe ou application.
Bluetooth®
Noire
Équipées de 2 haut-parleurs Hi-Fi de 2,5", les enceintes Multiroom izzy créent un son puissant et immersif, tandis que les ports de basses élargissent les basses fréquences, pour une écoute véritablement immersive et dynamique.
Dans chaque groupe izzylink™, n'importe quelle enceinte peut être désignée comme principale, ce qui lui permet de transmettre la musique aux autres. Lorsque vous souhaitez diffuser votre propre musique, appuyez sur le bouton Bluetooth® de l'enceinte dans votre pièce pour partager la musique de votre appareil instantanément. Les autres enceintes du même groupe izzylink™ la diffuseront simultanément. Rien n'est plus simple que de partager sa musique.
La configuration ne nécessite ni routeur, ni mot de passe, ni application. Une pression longue sur le bouton « GROUP » de deux enceintes vous permet de réaliser la configuration initiale. Répétez l'opération pour ajouter une troisième, une quatrième ou une cinquième enceinte. Chaque pression longue sur le bouton « GROUP » permet d'ajouter une nouvelle enceinte. Il n'a jamais été aussi facile d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Une fois la procédure terminée, le réseau izzylink™ reste enregistré, même lorsque l'enceinte est débranchée.
3.3
sur 5
25
Avis
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Brilliant sound from Izzy
Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This is my favourite speaker from the Izzy range (I also have BM50 and BM7), as this has a nice fabric cover, rather than the grille type of the other two. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM5B wireless multiroom speaker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM5B wireless multiroom speaker
grasgheidjer
26/02/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
funktioniert wie erhofft
guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Tangen
22/07/2016
Sverige
Acheteur vérifié
Lätt använd med bluetooth
Bra ljud med bluetooth och Spotify bl.a! Lätt att ta med på resor.
Cet avis concerne le produit izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum
Cet avis concerne le produit izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum