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Arrêté
BM50B/10
Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce
Écoutez de la musique provenant de CD, de la radio FM ou encore d'une connexion Bluetooth® ou USB grâce au système Philips izzy. Toutes les enceintes izzy diffusent simultanément la musique à partir de smartphones, d'un CD, d'une connexion USB ou de stations de radio dans n'importe quelle pièce, d'une simple pression sur un bouton. Installation simple, sans routeur, mot de passe ou application.
Fixation murale
CD, CD-MP3, USB, FM
Bluetooth®
avec MULTIPAIR
L'enceinte izzy de Philips diffuse en direct tous vos morceaux préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur, quelle que soit l'application de musique ou de radio que vous utilisez.
La configuration ne nécessite ni routeur, ni mot de passe, ni application. Une pression longue sur le bouton « GROUP » de deux enceintes vous permet de réaliser la configuration initiale. Répétez l'opération pour ajouter une troisième, une quatrième ou une cinquième enceinte. Chaque pression longue sur le bouton « GROUP » permet d'ajouter une nouvelle enceinte. Il n'a jamais été aussi facile d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Une fois la procédure terminée, le réseau izzylink™ reste enregistré, même lorsque l'enceinte est débranchée.
Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.
3.8
sur 5
32
Avis
matc
19/02/2017
France
Très satisfait de ce produit
Ce produit correspond complètement à mes attentes et fonctionne parfaite. Il dispose de toutes les connexions que j'ai besoin et s'adapte à tous mes besoins.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BM50B Système audio sans fil multiroom
Oui, je recommande ce produit
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CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BM50B Wireless multi-room music system
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BM50B Wireless multi-room music system
gik23
27/07/2017
Nederland
Na een dag in gebruik, zeer tevreden.
Makkelijke in bedrijfstelling. CD werkt uitstekend. Degelijke behuizing en degelijke ophang middelen. Zeer goed geluid. Fraai design
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BM50B multiroom, Wireless Music System
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BM50B multiroom, Wireless Music System