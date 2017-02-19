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Arrêté

Système audio sans fil multiroom izzy

BM50B/10

3.8

| (32) Avis

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

Écoutez de la musique provenant de CD, de la radio FM ou encore d'une connexion Bluetooth® ou USB grâce au système Philips izzy. Toutes les enceintes izzy diffusent simultanément la musique à partir de smartphones, d'un CD, d'une connexion USB ou de stations de radio dans n'importe quelle pièce, d'une simple pression sur un bouton. Installation simple, sans routeur, mot de passe ou application.

Voir tous les avantages

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

  • Fixation murale

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • Bluetooth®

  • avec MULTIPAIR

Votre musique dans une pièce via une connexion sans fil Bluetooth®

Votre musique dans une pièce via une connexion sans fil Bluetooth®

L'enceinte izzy de Philips diffuse en direct tous vos morceaux préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur, quelle que soit l'application de musique ou de radio que vous utilisez.

Configuration d'izzylink™ d'un simple geste, sans routeur, mot de passe ou application

Configuration d'izzylink™ d'un simple geste, sans routeur, mot de passe ou application

La configuration ne nécessite ni routeur, ni mot de passe, ni application. Une pression longue sur le bouton « GROUP » de deux enceintes vous permet de réaliser la configuration initiale. Répétez l'opération pour ajouter une troisième, une quatrième ou une cinquième enceinte. Chaque pression longue sur le bouton « GROUP » permet d'ajouter une nouvelle enceinte. Il n'a jamais été aussi facile d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Une fois la procédure terminée, le réseau izzylink™ reste enregistré, même lorsque l'enceinte est débranchée.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 5

32

Avis

19/02/2017

France

France

Très satisfait de ce produit

Ce produit correspond complètement à mes attentes et fonctionne parfaite. Il dispose de toutes les connexions que j'ai besoin et s'adapte à tous mes besoins.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BM50B Système audio sans fil multiroom

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BM50B Système audio sans fil multiroom

15/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BM50B Wireless multi-room music system

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BM50B Wireless multi-room music system

27/07/2017

Nederland

Nederland

Na een dag in gebruik, zeer tevreden.

Makkelijke in bedrijfstelling. CD werkt uitstekend. Degelijke behuizing en degelijke ophang middelen. Zeer goed geluid. Fraai design

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BM50B multiroom, Wireless Music System

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BM50B multiroom, Wireless Music System

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