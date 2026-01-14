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Technologie personnalisée
Préserve la force des cheveux*
Préserve jusqu'à 70 % d'hydratation**
4x plus d'ions, cheveux brillants***
Technologie SenseIQ, pour une expérience de lissage personnalisée. Capte : le capteur numérique actif mesure la température de vos cheveux plus de 20 000 fois par séance de coiffage. Adapte : le microprocesseur intelligent ajuste automatiquement la température pour éviter que vos cheveux ne surchauffent. Prend soin : notre technologie de détection et d'adaptation protège les cheveux lors de leur stylisation en préservant jusqu'à 70 % de leur hydratation naturelle**.
Il est prouvé que ce lisseur avec SenseIQ préserve jusqu'à 93 % de la force essentielle de vos cheveux*. Ainsi, vos cheveux respirent la santé à l'intérieur, et restent brillants à l'extérieur.
Offrez à vos cheveux les bienfaits du système tétra-ionique. Grâce à un design breveté, des millions d'ions sont libérés par les 4 jets spéciaux intégrés des deux côtés du lisseur. Les molécules enrichissantes éliminent l'électricité statique ainsi que les frisottis, et donnent à vos cheveux une magnifique brillance.
4.5
sur 5
77
Avis
96%
recommandent ce produit
Val de lys
14/01/2026
France
Acheteur vérifié
Le fer a lisser le meilleur du marché
Super fer a lisser n’accroche pas mémé les cheveux abimes
Pour
Beaucoup
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige BHS830/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige BHS830/00 Lisseur
Minime2602
26/01/2026
Danmark
Acheteur vérifié
Super godt glattejern med mange fede funktioner
Vildt godt glattejern.. jeg har wave in extensions og glattejernet er super godt til extensions da jeg nemt kan indstille graderne på glattejernet og får et super flot resultat hver gang..
Pour
Har allerde anbefalet til min veninde og søster som også har købt glattejernet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige BHS830/00 Glattejern
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige BHS830/00 Glattejern
Anita Mohajer
10/11/2023
Sverige
Acheteur vérifié
The quality of the product
I am really Satisfied, it doesn’t damage the hair and will be ready to use quickly.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige BHS830/00 Plattång
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige BHS830/00 Plattång
Mode SenseIQ à 200 °C, moyenne des résultats
mode SenseIQ à 170 °C
* par rapport au Philips HP8372