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ThermoShield avancé
Séchage 30 % plus rapide*
Chaleur 25 % plus homogène
Ion aqueux, ion minéral, 8 fois plus d'ions
Afin de protéger vos cheveux contre la chaleur excessive, un système à capteur double mesure la température ambiante et ajuste activement la température de séchage 24 000 fois*** par utilisation. Profitez d'une température de séchage 25 % plus homogène****, où que vous soyez.
Des pales de ventilateur innovantes et un élément chauffant spécialement conçu permettent de sécher vos cheveux en seulement 4 minutes****.
Apportez de l’hydratation à vos cheveux, pour des cheveux doux et pleins de vie. La technologie ionique aqueuse produit plus de 1 000 fois plus d’eau que sans ioniseur.
4.6
sur 5
117
Avis
97%
recommandent ce produit
Anagcor
16/06/2024
España
Partie de promotion
Secador ligero y de calidad!
Tengo bastante pelo y suele tomarme mucho tiempo secarmelo, pero con este secador en la opción de cuidado del pelo, no me ha tomado casi tiempo! Efectivo y una temperatura agradable. El producto es ligero para su tamañ y bastante cómodo de usar.
Pour
Peso, temperatura, calidad, accesorios
Contre
Ojalá hubiera modelo de viaje!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000
Cogollito76
12/06/2024
España
Partie de promotion
Secador diferente
El secador viene en una caja con dos accesorios y las instrucciones,tiene cuatro modos de secado,que para mí es una cosa que nunca he visto en ningún secador del pelo, tiene también un botón para que salga aire frío para fijar el peinado, uno de los accesorios es para los rizos y otro para un secado mas preciso
Pour
Modos de secado
Contre
Para mí acostumbrarse a utilizar los modos de secado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000
Oui, je recommande ce produit
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M Jesús
12/06/2024
España
Partie de promotion
Seca el pelo en poco tiempo
Lo primero que me llama la atención es lo poco que pesa, eso me encanta. Tiene dos cabezales que se unen mediante imanes. Sus funciones se adapta a todas las necesidades. Yo la que mas uso es la que alterna aire caliente y aire frio. Tiene una opción que para personas con el cuero cabelludo sensible le irá genial. Tiene 2 velocidades. En resumen, me gusta por su funcionalidad y comodidad.
Pour
Sus funciones, pesa poco y es muy cómodo de usar
Contre
El cable no rota
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000
Par rapport au sèche-cheveux basique Philips BHD002
Par rapport au Philips MoistureProtect HP8280
* Sur la base d'un temps de séchage moyen de 4 minutes
* * Par rapport au Philips BHD510
* * * Sur la base d'une longueur moyenne (40 cm) de cheveux caucasiens en laboratoire, à la vitesse et à la température les plus élevées. Le résultat réel peut varier.
* * * * Système à bas d'ions minéraux après 6 mois d'exposition aux UV
* * * * * Par rapport au HP8232/20 au réglage maximal
* * * * * * Par rapport au Philips MoistureProtect HP8281, en comparant le temps de séchage avec les réglages de chaleur et de vitesse les plus élevés
* * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 sur le réglage maximal