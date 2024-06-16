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  • 30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
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Hair DryerSérie 7000

BHD720/13

4.6
| (117) Avis | 97% recommandent ce produit
30 % plus rapide*. Plus léger**. Protection optimale des cheveux.
Le sèche-cheveux Philips Series 7000 offre des résultats professionnels en très peu de temps. Des millions d'ions intensifient la brillance de vos cheveux, tandis que la technologie ThermoShield Advanced détecte la température pour protéger vos cheveux de la surchauffe.
Voir tous les avantages

équipé de la technologie avancée ThermoShield

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  • ThermoShield avancé

  • Séchage 30 % plus rapide*

  • Chaleur 25 % plus homogène

  • Ion aqueux, ion minéral, 8 fois plus d'ions

La technologie ThermoShield Advanced protège vos cheveux contre la chaleur excessive

La technologie ThermoShield Advanced protège vos cheveux contre la chaleur excessive

Afin de protéger vos cheveux contre la chaleur excessive, un système à capteur double mesure la température ambiante et ajuste activement la température de séchage 24 000 fois*** par utilisation. Profitez d'une température de séchage 25 % plus homogène****, où que vous soyez.

Flux d'air puissant pour un séchage 30 % plus rapide*

Flux d'air puissant pour un séchage 30 % plus rapide*

Des pales de ventilateur innovantes et un élément chauffant spécialement conçu permettent de sécher vos cheveux en seulement 4 minutes****.

Les ions aqueux hydratent vos cheveux

Les ions aqueux hydratent vos cheveux

Apportez de l’hydratation à vos cheveux, pour des cheveux doux et pleins de vie. La technologie ionique aqueuse produit plus de 1 000 fois plus d’eau que sans ioniseur.

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4.6

sur 5

117

Avis

97%

recommandent ce produit

16/06/2024

España

España

Secador ligero y de calidad!

Tengo bastante pelo y suele tomarme mucho tiempo secarmelo, pero con este secador en la opción de cuidado del pelo, no me ha tomado casi tiempo! Efectivo y una temperatura agradable. El producto es ligero para su tamañ y bastante cómodo de usar.

Pour

Peso, temperatura, calidad, accesorios

Contre

Ojalá hubiera modelo de viaje!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000

12/06/2024

España

España

Secador diferente

El secador viene en una caja con dos accesorios y las instrucciones,tiene cuatro modos de secado,que para mí es una cosa que nunca he visto en ningún secador del pelo, tiene también un botón para que salga aire frío para fijar el peinado, uno de los accesorios es para los rizos y otro para un secado mas preciso

Pour

Modos de secado

Contre

Para mí acostumbrarse a utilizar los modos de secado

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000

12/06/2024

España

España

Seca el pelo en poco tiempo

Lo primero que me llama la atención es lo poco que pesa, eso me encanta. Tiene dos cabezales que se unen mediante imanes. Sus funciones se adapta a todas las necesidades. Yo la que mas uso es la que alterna aire caliente y aire frio. Tiene una opción que para personas con el cuero cabelludo sensible le irá genial. Tiene 2 velocidades. En resumen, me gusta por su funcionalidad y comodidad.

Pour

Sus funciones, pesa poco y es muy cómodo de usar

Contre

El cable no rota

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000

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  1. Par rapport au sèche-cheveux basique Philips BHD002

  2. Par rapport au Philips MoistureProtect HP8280

  3. * Sur la base d'un temps de séchage moyen de 4 minutes

  4. * * Par rapport au Philips BHD510

  5. * * * Sur la base d'une longueur moyenne (40 cm) de cheveux caucasiens en laboratoire, à la vitesse et à la température les plus élevées. Le résultat réel peut varier.

  6. * * * * Système à bas d'ions minéraux après 6 mois d'exposition aux UV

  7. * * * * * Par rapport au HP8232/20 au réglage maximal

  8. * * * * * * Par rapport au Philips MoistureProtect HP8281, en comparant le temps de séchage avec les réglages de chaleur et de vitesse les plus élevés

  9. * * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 sur le réglage maximal