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20% plus rapide*/léger**. Aucun dommage lié à la chaleur********.
Obtenez rapidement des résultats professionnels avec le sèche-cheveux Philips Series 7000. La technologie avancée ThermoShield lit et contrôle activement la température de l'air du sèche-cheveux pour protéger vos cheveux de la chaleur*********.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Série 7000
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Afin de protéger vos cheveux contre la chaleur excessive, un système à capteur double mesure la température ambiante et ajuste activement la température de séchage 24 000 fois par utilisation. Profitez d'une température de séchage 25 % plus homogène, où que vous soyez*********.
Nos pales de ventilateur innovantes et notre élément chauffant spécialement conçu permettent de sécher vos cheveux en seulement 4 minutes****.
Apportez de l’hydratation à vos cheveux, pour des cheveux doux et pleins de vie. La technologie ionique aqueuse produit plus de 1 000 fois plus d’eau que sans ioniseur.
Gardez des cheveux lisses et faciles à coiffer. La technologie d'ions minéraux protège vos cheveux des dommages de surface qui peuvent être causés par les rayons UV*****.
Les ions intensifient l'éclat de vos cheveux, pour des cheveux brillants et sans frisottis. Notre puissant système ionique produit jusqu'à 80 millions d'ions par séance de séchage******.
Élégance et confort : appréciez le design ergonomique du sèche-cheveux, désormais 20 % plus léger**.
La fonction intelligente offre un équilibre entre air chaud et air froid qui contribue à rendre vos cheveux plus brillants*. La technologie détecte la température de votre environnement pour offrir un confort de séchage idéal tout au long de l’année.
Créez votre propre style grâce aux 4 réglages de température et aux 2 vitesses de ventilateur sur le panneau lumineux intuitif. Utilisez le bouton Cool Shot pour un flux d’air intense afin de créer votre style. Une fonction indispensable pour un coiffage professionnel.
Le sèche-cheveux consomme 22 % d’énergie en moins tout en offrant des résultats professionnels en matière de séchage et de coiffage********.
Le système de séchage plus efficace améliore le flux d’air, la pression de l’air et le transfert de chaleur, ce qui rend le sèche-cheveux plus compact et léger*. Ce sèche-cheveux de 1 800 W est plus performant qu’un sèche-cheveux Philips de 2 300 W.
Dirigez l’air chaud là où vous en avez besoin. L’embout de coiffage fin se fixe magnétiquement et s’enclenche parfaitement pour des retouches et des détails rapides.
Coiffez vos cheveux bouclés sans effort grâce à la forme unique de notre diffuseur. Utilisez-le en toute sérénité grâce à notre embout magnétique adapté.
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