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      Hair Dryer Série 7000

      BHD713/10

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      20% plus rapide*/léger**. Aucun dommage lié à la chaleur********.

      Obtenez rapidement des résultats professionnels avec le sèche-cheveux Philips Series 7000. La technologie avancée ThermoShield lit et contrôle activement la température de l'air du sèche-cheveux pour protéger vos cheveux de la chaleur*********.

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      Hair Dryer

      Série 7000

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      20% plus rapide*/léger**. Aucun dommage lié à la chaleur********.

      équipé de la technologie avancée ThermoShield

      • ThermoShield avancé
      • Ion aqueux, ion minéral, 8 fois plus d'ions
      • 60 %********* de brillance en plus
      • Séchage rapide en 4 minutes
      • Séchage 20 %** plus rapide qu'un sèche-cheveux de 2 300 W
      La technologie ThermoShield Advanced protège vos cheveux contre la chaleur excessive

      La technologie ThermoShield Advanced protège vos cheveux contre la chaleur excessive

      Afin de protéger vos cheveux contre la chaleur excessive, un système à capteur double mesure la température ambiante et ajuste activement la température de séchage 24 000 fois par utilisation. Profitez d'une température de séchage 25 % plus homogène, où que vous soyez*********.

      Flux d’air puissant pour un séchage 30 % plus rapide****

      Flux d’air puissant pour un séchage 30 % plus rapide****

      Nos pales de ventilateur innovantes et notre élément chauffant spécialement conçu permettent de sécher vos cheveux en seulement 4 minutes****.

      Les ions aqueux hydratent vos cheveux

      Les ions aqueux hydratent vos cheveux

      Apportez de l’hydratation à vos cheveux, pour des cheveux doux et pleins de vie. La technologie ionique aqueuse produit plus de 1 000 fois plus d’eau que sans ioniseur.

      Les ions minéraux offrent une protection contre les rayons UV*****

      Les ions minéraux offrent une protection contre les rayons UV*****

      Gardez des cheveux lisses et faciles à coiffer. La technologie d'ions minéraux protège vos cheveux des dommages de surface qui peuvent être causés par les rayons UV*****.

      Fonction ionique offrant 8 fois plus d'ions******

      Fonction ionique offrant 8 fois plus d'ions******

      Les ions intensifient l'éclat de vos cheveux, pour des cheveux brillants et sans frisottis. Notre puissant système ionique produit jusqu'à 80 millions d'ions par séance de séchage******.

      Désormais 20 % plus léger pour un coiffage confortable**

      Désormais 20 % plus léger pour un coiffage confortable**

      Élégance et confort : appréciez le design ergonomique du sèche-cheveux, désormais 20 % plus léger**.

      Mode chaud/froid intelligent pour des cheveux jusqu’à 60 % plus brillants*

      Mode chaud/froid intelligent pour des cheveux jusqu’à 60 % plus brillants*

      La fonction intelligente offre un équilibre entre air chaud et air froid qui contribue à rendre vos cheveux plus brillants*. La technologie détecte la température de votre environnement pour offrir un confort de séchage idéal tout au long de l’année.

      Température et vitesse du ventilateur réglables pour tous les types de cheveux et toutes les coiffures

      Température et vitesse du ventilateur réglables pour tous les types de cheveux et toutes les coiffures

      Créez votre propre style grâce aux 4 réglages de température et aux 2 vitesses de ventilateur sur le panneau lumineux intuitif. Utilisez le bouton Cool Shot pour un flux d’air intense afin de créer votre style. Une fonction indispensable pour un coiffage professionnel.

      22 % d’énergie économisée pour un coiffage efficace********

      22 % d’énergie économisée pour un coiffage efficace********

      Le sèche-cheveux consomme 22 % d’énergie en moins tout en offrant des résultats professionnels en matière de séchage et de coiffage********.

      Sèche les cheveux 20 % plus rapidement qu’un sèche-cheveux de 2 300 W*

      Sèche les cheveux 20 % plus rapidement qu’un sèche-cheveux de 2 300 W*

      Le système de séchage plus efficace améliore le flux d’air, la pression de l’air et le transfert de chaleur, ce qui rend le sèche-cheveux plus compact et léger*. Ce sèche-cheveux de 1 800 W est plus performant qu’un sèche-cheveux Philips de 2 300 W.

      L’embout de coiffage magnétique se fixe sans effort

      L’embout de coiffage magnétique se fixe sans effort

      Dirigez l’air chaud là où vous en avez besoin. L’embout de coiffage fin se fixe magnétiquement et s’enclenche parfaitement pour des retouches et des détails rapides.

      Diffuseur de volume avec embout magnétique

      Diffuseur de volume avec embout magnétique

      Coiffez vos cheveux bouclés sans effort grâce à la forme unique de notre diffuseur. Utilisez-le en toute sérénité grâce à notre embout magnétique adapté.

      Spécificités Techniques

      • Accessoires

        Concentrateur
        11 m
        Diffuseur magnétique
        Oui

      • Spécificités techniques

        Puissance consommée
        1 800 W
        Tension
        220-240 V
        Moteur
        CC
        Longueur du câble
        1,8 m
        Consommation d'énergie en mode arrêt
        < 0,3 W

      • Caractéristiques

        Anneau de suspension
        Oui
        Réglages température/vitesse
        8

      • Entretien

        Garantie internationale de 2 ans
        Oui

      • Technologies de protection

        Technologie ionique
        • 8 fois plus d'ions
        • Ion aqueux
        • Ion minéral

      Badge-D2C

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      Notation globale

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      • Par rapport au sèche-cheveux Philips S5000 de 2 300 W
      • * Par rapport au Philips MoistureProtect HP8280
      • * * sur la base d'un temps de séchage moyen de 4 minutes
      • * * * Sur la base d'une longueur moyenne (40 cm) de cheveux caucasiens en laboratoire, à la vitesse et à la température les plus élevées. Le résultat réel peut varier.
      • * * * * Système ionique minéral après 6 mois d'exposition aux UV
      • * * * * * Par rapport au HP8232/20 sur le réglage maximal
      • * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 sur le réglage maximal
      • * * * * * * * Réglage avancé Thermoshield
      • * * * * * * * * lorsque vous utilisez le mode chaud/froid par rapport à des cheveux séchés à l'air libre. Testé dans un institut de test tiers situé aux États-Unis.

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      Produits de beauté féminine (179.0KB)
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