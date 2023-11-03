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2 300 W
Technologie ThermoShield
Fonction ionique quadruplée*
3 températures et 2 vitesses
Le capteur de surchauffe contrôle et optimise activement la température de l'air, protégeant ainsi vos cheveux des dommages** causés par la surchauffe. Séchez-vous les cheveux sans stresser grâce à la technologie de protection thermique.
Le flux d'air puissant de 2 300 W permet un séchage 20 %** plus rapide, tout en protégeant vos cheveux.
Le moteur hautes performances de ce sèche-cheveux a été développé pour le marché professionnel. Il génère un flux d'air pouvant atteindre 110 km/h****, pour un séchage rapide et une stylisation impressionnante.
4.6
sur 5
866
Avis
98%
recommandent ce produit
Lili997
03/11/2023
France
Vraiment top
J'ai les cheveux longs et fins et ce sèche-cheveux ne brûle ou n'agresse pas le cheveu. Sèche plutôt bien. Il est simple d'utilisation, il faut garder le doigt sur le bouton air froid mais ça ne me dérange pas; Le style du design simple et épuré est très bien. Livraison assez rapide et soignée.
Pour
Respecte les cheveus fins
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 Series BHD500/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 Series BHD500/00 Sèche-cheveux
Valenora
08/11/2021
France
Acheteur vérifié
J'adore mon sèche cheveux
Je suis vraiment très satisfaite de mon nouveau sèche cheveux. Le design est très élégant, la puissance est parfaite. Mes cheveux sont doux le sèche cheveux n'agresse pas. J'apprécie la fonction sèchage comme à l'air libre.
Pour
N'agresse pas le cuir chevelu
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 Series BHD500/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
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Titmoune
07/11/2021
France
Acheteur vérifié
Sèche cheveux performant
J'apprécie beaucoup ce sèche cheveux, d'abord très élégant je dois dire, devenu indispensable,j'aime le fait d'avoir le choix entre trois mode (températures)de séchage,je prends en général l'intermédiaire !il est respectueux de mes cheveux,ne les agresse pas,mes cheveux sont doux et le reste, grâce à sa technologie thermoshield !de plus il est assez léger,rapide et pas très bruyant!je ne mets plus un temps fou pour avoir les cheveux sec et doux en plus!
Pour
1.Séchage rapide,deux vitesses 2. Trois modes de température 3.technologie thermoshield et fonction ionique
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 Series BHD501/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 Series BHD501/00 Sèche-cheveux
Par rapport au BHD350 au réglage maximal
Réglage de protection thermique
* Par rapport à un sèche-cheveux basique
* * Testé en laboratoire Philips avec un concentrateur, au réglage maximal