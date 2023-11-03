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  • Un séchage rapide sans dommages thermiques**
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Reconditionné

5000 SeriesReconditionné Sèche-cheveux

BHD500/00R1

4.6
| (866) Avis | 98% recommandent ce produit
Un séchage rapide sans dommages thermiques**
La technologie de protection thermique vous offre une protection ultime contre les dommages causés par la chaleur en maintenant activement la température de l'air à un niveau optimal.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

avec technologie ThermoShield

Un séchage rapide sans dommages thermiques**

  • 2 100 W

  • Technologie ThermoShield

  • Fonction ionique doublée*

  • 3 températures et 2 vitesses

Technologie de protection thermique pour protéger de la chaleur

Technologie de protection thermique pour protéger de la chaleur

Le capteur de surchauffe contrôle et optimise activement la température de l'air, protégeant ainsi vos cheveux des dommages** causés par la surchauffe. Séchez-vous les cheveux sans stresser grâce à la technologie de protection thermique.

Séchage rapide pour des résultats professionnels à 2 100 W

Séchage rapide pour des résultats professionnels à 2 100 W

Ce sèche-cheveux de 2 100 W produit un flux d'air puissant. Il combine puissance et vitesse pour vous permettre de sécher et styliser vos cheveux encore plus rapidement et facilement.

Fonction ionique doublée* pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique doublée* pour des cheveux brillants et sans frisottis

Ce puissant système ionique produit jusqu'à 40 millions d'ions par séance de séchage, pour intensifier l'éclat de vos cheveux. Ils sont brillants et sans frisottis.

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  2. Réglage de protection thermique