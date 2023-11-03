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Reconditionné
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
2 100 W
Technologie ThermoShield
Fonction ionique doublée*
3 températures et 2 vitesses
Le capteur de surchauffe contrôle et optimise activement la température de l'air, protégeant ainsi vos cheveux des dommages** causés par la surchauffe. Séchez-vous les cheveux sans stresser grâce à la technologie de protection thermique.
Ce sèche-cheveux de 2 100 W produit un flux d'air puissant. Il combine puissance et vitesse pour vous permettre de sécher et styliser vos cheveux encore plus rapidement et facilement.
Ce puissant système ionique produit jusqu'à 40 millions d'ions par séance de séchage, pour intensifier l'éclat de vos cheveux. Ils sont brillants et sans frisottis.
Par rapport au BHD350 au réglage maximal
Réglage de protection thermique