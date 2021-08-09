Payez plus tard avec Klarna
Moteur AC puissant
2 100 W de puissance de séchage
Flux d'air élevé jusqu'à 130 km/h*
Soin ionique pour des cheveux brillants
Le sèche-cheveux Philips Pro est doté d'un moteur AC haute performance développé pour le marché professionnel. Il génère un flux d'air pouvant atteindre 130 km/h*, pour des résultats rapides et efficaces.
Ce sèche-cheveux Pro de 2 100 W produit un flux d'air puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage et le coiffage.
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance. Obtenez des résultats exceptionnels tout en préservant vos cheveux.
4.7
sur 5
128
Avis
97%
recommandent ce produit
mahina.mon
09/08/2021
España
Partie de promotion
Peso ligera y buen funcionamiento
El secador dispone de bastante potencia de secado, pero al mismo tiempo no quema el pelo si lo acercas demasiado, además es muy ergonómico porque con la potencia que tiene el secador su peso es bastante ligero. Por otro en cuanto a la estética es un secador bastante sencillo y de fácil manejo pero al mismo tiempo elegante y clásico.
Pour
Su potencia
Contre
De momento no le encuentro ninguna
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD272/00 Secador Pro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD272/00 Secador Pro
03/08/2021
España
Acheteur vérifié
El secador que necesitaba
Me ha encantado, estoy muy contenta con el, con todas sus funciones. En el momento que estamos ahora en verano me gusta mucho como seca en frío, con casi ningún secador lo usaba porque no me gustaba como se queda el pelo pero este es una maravilla
Pour
Velocidad de secado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD272/00 Secador Pro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD272/00 Secador Pro
01/03/2021
España
Acheteur vérifié
Expectacular
Sólido el secador, el mejor q he tenido hace mucho se nota por su peso y su sólido desempeño que hay un avance real en este producto esta muy bien construido, lo recomiendo!!
Pour
Muy solido
Contre
Nada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD272/00 Secador Pro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD272/00 Secador Pro
Test réalisé au laboratoire Philips aux Pays-Bas, 2018. Testé sans concentrateur à la vitesse 2 et avec le réglage de température 2.