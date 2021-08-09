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  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
  • Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels

DryCareSèche-cheveux Pro

BHD272/00

4.7
| (128) Avis | 97% recommandent ce produit
Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels
Le sèche-cheveux Philips Pro est doté d'un moteur professionnel AC produisant un flux d'air pouvant atteindre 130 km/h*, afin d'offrir des résultats rapides et professionnels. Il propose également une fonction ThermoProtect optimisant la température pour éviter toute surchauffe.
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Un séchage rapide et puissant, pour des résultats professionnels

  • Moteur AC puissant

  • 2 100 W de puissance de séchage

  • Flux d'air élevé jusqu'à 130 km/h*

  • Soin ionique pour des cheveux brillants

Séchage rapide, moteur pro AC puissant

Séchage rapide, moteur pro AC puissant

Le sèche-cheveux Philips Pro est doté d'un moteur AC haute performance développé pour le marché professionnel. Il génère un flux d'air pouvant atteindre 130 km/h*, pour des résultats rapides et efficaces.

Un séchage rapide et performant à 2 100 W

Un séchage rapide et performant à 2 100 W

Ce sèche-cheveux Pro de 2 100 W produit un flux d'air puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage et le coiffage.

Réglage de température ThermoProtect

Réglage de température ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance. Obtenez des résultats exceptionnels tout en préservant vos cheveux.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 5

128

Avis

97%

recommandent ce produit

2

09/08/2021

España

España

Peso ligera y buen funcionamiento

El secador dispone de bastante potencia de secado, pero al mismo tiempo no quema el pelo si lo acercas demasiado, además es muy ergonómico porque con la potencia que tiene el secador su peso es bastante ligero. Por otro en cuanto a la estética es un secador bastante sencillo y de fácil manejo pero al mismo tiempo elegante y clásico.

Pour

Su potencia

Contre

De momento no le encuentro ninguna

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare BHD272/00 Secador Pro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare BHD272/00 Secador Pro

03/08/2021

España

España

Acheteur vérifié

El secador que necesitaba

Me ha encantado, estoy muy contenta con el, con todas sus funciones. En el momento que estamos ahora en verano me gusta mucho como seca en frío, con casi ningún secador lo usaba porque no me gustaba como se queda el pelo pero este es una maravilla

Pour

Velocidad de secado

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare BHD272/00 Secador Pro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare BHD272/00 Secador Pro

01/03/2021

España

España

Acheteur vérifié

Expectacular

Sólido el secador, el mejor q he tenido hace mucho se nota por su peso y su sólido desempeño que hay un avance real en este producto esta muy bien construido, lo recomiendo!!

Pour

Muy solido

Contre

Nada

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare BHD272/00 Secador Pro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare BHD272/00 Secador Pro

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  1. Test réalisé au laboratoire Philips aux Pays-Bas, 2018. Testé sans concentrateur à la vitesse 2 et avec le réglage de température 2.