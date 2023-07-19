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Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
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Le bouclage ou le lissage peut-il abîmer mes cheveux ?
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