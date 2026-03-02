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Système de rasage Triple Protect
Tête flexible 2D
Lames douces pour la peau
Coupe de près
S'utilise sous la douche
Le système innovant à double tête vous offre un rasage de près en douceur qui laisse votre peau douce et fraîche, ou une coupe précise qui correspond parfaitement à votre style unique. Cette tondeuse offre toute la polyvalence dont vous avez besoin.
Le système de rasage Triple Protect est doté de dents perlées pour encore plus de confort, de trous en forme de losange pour un rasage sans effort ainsi que d'une grille qui réduit considérablement les irritations cutanées.
Grâce à la technologie de suivi des contours, la tête flexible 2D adapte la tête de rasoir pour suivre les contours de votre corps, vous permettant d'éliminer même les poils les plus difficiles d'accès.
4.4
sur 5
120
Avis
95%
recommandent ce produit
Ricky86
02/03/2026
España
Acheteur vérifié
Va genial para rasurar todo el cuerpo
Corta pelo todos los lugares del cuerpo va genial la recomiendo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
16/11/2025
España
Partie de promotion
Sorprendido para muy bien!
Pensé que sería como todas....pero la he utilizado para las partes íntimas y está super bien... Con el adaptador no te cortaras nada , y luz, aunque parezca una tontería, está súper genial!
Pour
Luz, no te corta
Contre
De momento ninguna
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
10/11/2025
España
Partie de promotion
Una sistema de recorte y afeitado incríble
Estoy contento con este artículo, me per mite afeitarme y recortarme el vello, de manera eficaz, impecable y con suavidad. Tiene un doble cabezal, lo hace más fácil y seguro. Dispone de diferentes peines-guía de precisión para que puedas definir tu longitud exacta que deseas. Además, está pensado para las zonas más íntimas, incorpora el sistema de afeitado triple protect, que permite un corte seguro de manera suave, minimizando significativamente la irritación y protegiendo la piel.
Pour
Batería diseño, seguridad
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques.
L'option de charge rapide fournit suffisamment d'énergie pour une séance de coupe
Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat