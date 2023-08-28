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  • Doux pour la peau, pour une utilisation sur tout le corps
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Body Groomer 5000 SeriesSystème de rasage Triple Protect

BG5480/15

4.2
| (632) Avis | 87% recommandent ce produit
Doux pour la peau, pour une utilisation sur tout le corps
Profitez d'un rasage de près en douceur sur tout votre corps, y compris les zones intimes, sans transiger sur le confort de votre peau. Il existe 3 hauteurs de coupe pour une taille polyvalente, et l'accessoire dos pliable permet d'atteindre les zones difficiles d'accès.
Voir tous les avantages
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde1

Pour un résultat impeccable en douceur sur tout le corps

Doux pour la peau, pour une utilisation sur tout le corps

  • Système de rasage Triple Protect

  • Coupe de près

  • Accessoire dos pliable

  • Sabots bidirectionnels

  • S'utilise sous la douche

Technologie de coupe brevetée pour un contact doux avec la peau

Technologie de coupe brevetée pour un contact doux avec la peau

Le système de rasage Triple Protect est doté de dents perlées pour encore plus de confort, de trous en forme de losange pour un rasage sans effort ainsi que d'une grille qui réduit considérablement les irritations cutanées.

Rasage de près et doux avec une précision de 0,2 mm

Rasage de près et doux avec une précision de 0,2 mm

Avec une précision de rasage de 0,2 mm, notre technologie de coupe vous offre le rasage de près que vous attendez. La grille de rasoir en forme de losange permet d'obtenir une finition lisse et uniforme, laissant votre peau douce et fraîche.

Pour faciliter la taille sur les zones difficiles d'accès

Pour faciliter la taille sur les zones difficiles d'accès

Notre nouvel accessoire dos pliable offre une meilleure ergonomie et facilite considérablement l'accessibilité sur tout le corps. Le manche propose différents réglages pour un rasage confortable de tous les côtés.

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4.2

sur 5

632

Avis

87%

recommandent ce produit

28/08/2023

France

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Acheteur vérifié

Super pratique

Idéal pour les aisselles, le dos et le puis, efficace, rapide et tonte propre !

Pour

Rapide et indolore

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche

Oui, je recommande ce produit

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02/04/2022

France

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Acheteur vérifié

Très bonne tondeuse

Très bonne tondeuse pour le corps, très agréable à utiliser et ne fait jamais jamais mal. Le manche pour accéder au dos est très bien, l'étanchéité est super.

Oui, je recommande ce produit

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29/12/2021

France

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Acheteur vérifié

Super tondeuse

Extrêmement précis et ne blesse pas, rasé de très près , ceux que je cherchais

Pour

Que du plus

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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  1. Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques. 

  1. L'option de charge rapide fournit suffisamment d'énergie pour une séance de coupe

  2. Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat