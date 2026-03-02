Payez plus tard avec Klarna
Système de rasage Triple Protect
S'utilise sous la douche
À remplacer tous les 12 mois
Le système de rasage Triple Protect est doté de dents perlées pour encore plus de confort, de trous en forme de losange pour un rasage sans effort ainsi que d'une grille qui réduit considérablement les irritations cutanées.
Avec une précision de rasage de 0,2 mm, notre technologie de coupe vous offre le rasage de près que vous attendez. La grille de rasoir en forme de losange permet d'obtenir une finition lisse et uniforme, laissant votre peau douce et fraîche.
La tondeuse corps est étanche à 100 % et vous pouvez l'utiliser sur peau sèche ou humide pour une utilisation pratique et un confort absolu à chaque fois. De plus, elle est facile à nettoyer.
4.4
sur 5
120
Avis
95%
recommandent ce produit
Ricky86
02/03/2026
España
Acheteur vérifié
Va genial para rasurar todo el cuerpo
Corta pelo todos los lugares del cuerpo va genial la recomiendo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
16/11/2025
España
Partie de promotion
Sorprendido para muy bien!
Pensé que sería como todas....pero la he utilizado para las partes íntimas y está super bien... Con el adaptador no te cortaras nada , y luz, aunque parezca una tontería, está súper genial!
Pour
Luz, no te corta
Contre
De momento ninguna
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
10/11/2025
España
Partie de promotion
Una sistema de recorte y afeitado incríble
Estoy contento con este artículo, me per mite afeitarme y recortarme el vello, de manera eficaz, impecable y con suavidad. Tiene un doble cabezal, lo hace más fácil y seguro. Dispone de diferentes peines-guía de precisión para que puedas definir tu longitud exacta que deseas. Además, está pensado para las zonas más íntimas, incorpora el sistema de afeitado triple protect, que permite un corte seguro de manera suave, minimizando significativamente la irritación y protegiendo la piel.
Pour
Batería diseño, seguridad
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques.