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BG1024/16
1 sabot clipsable, 3 mm
1 pile AA fournie
Notre système unique de protection de la peau protège les parties les plus sensibles lorsqu’il s’agit d’entretenir les poils de votre corps. Il vous permet de tailler les poils en douceur à 0,5 mm sans contact direct entre votre peau et les bords tranchants des lames.
Coupez les poils qui poussent dans n'importe quelle direction grâce à la tondeuse bidirectionnelle et au sabot de 3 mm. Il est recommandé de pré-tailler les poils les plus épais.
Votre tondeuse corps utilisable sous l’eau est entièrement étanche. Vous pouvez donc l’utiliser sous la douche comme en dehors et la nettoyer facilement. Pour des résultats optimaux, passez-la sur vos poils secs avant de vous doucher.
Récompenses
3.7
sur 5
149
Avis
Boxxx
20/01/2023
France
Excellent Produit
Voilà bientôt 5 années que j'utilise cette tondeuse et franchement je ne suis vraiment pas déçu. Elle permet de couper les poils du visage, du corps et même ceux des zones intimes. Fournie avec 2 sabots elle permet une coupe à 3mm ou bien à 0,5mm. S'utilise tout aussi bien sur peau sèche que mouillée. Coupe les poils sans toutefois les raser et donc agresser la peau. Rares coupures de la peau (coupures superficielles par inattention). Ne convient pas aux poils trop longs (supérieurs à 10mm). J'en suis tellement satisfait que quand elle fonctionnera plus, j'achèterai la même!
Pour
Rares coupure de la peau. Coupe à 0,5mm (effet "rasé" sans véritablement raser la peau comme un rasoir, donc aucun bouton ou poil incarné). Disponibilité des pièces détachées (sabots) ce qui augmente la durée de vie du produit. Waterproof. Bruit acceptable.
Contre
Une fois que la pile dépasse la moitié de sa vie, la puissance de la tondeuse diminue (on l'entend d'ailleurs au bruit). Il faut alors soit passer plus de fois sur les poils ou bien tout simplement changer la pile. Bonne autonomie mais au détriment de la puissance. Le sabot de 3mm à tendance à casser. (Prévoyez-en 2))
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Tondeuse aine et corps étanche
Twinastir
10/11/2021
France
Acheteur vérifié
Bodygroom
Un excellent achat, très pratique et facile d'utilisation Sans danger même pour les parties intimes Plus efficace et rapide qu un rasoir mécanique
Pour
Simple d utilisation, économique et performant
Contre
Les pièces détachées vendues par le sav (ex: grille de protection) sont trop chères
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
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Lauvag
20/12/2020
France
Acheteur vérifié
Pratique et efficace
Pratique et ergonomique. Convient parfaitement pour tout le corps. Facile à entretenir.
Pour
Ergonomique
Contre
Sabots fragiles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Tondeuse aine et corps étanche
Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques.