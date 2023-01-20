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  • Une taille sans effort, sans danger même sous la ceinture
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  • Une taille sans effort, sans danger même sous la ceinture
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Bodygroom Series 1000Tondeuse aine et corps étanche

BG1024/16

3.7
| (149) Avis

2 Récompenses

Une taille sans effort, sans danger même sous la ceinture
La tondeuse Series 1000 est spécialement conçue pour le corps et est idéale pour une utilisation sur des zones plus petites et sensibles. Aussi, elle s’emporte partout. Elle taille en toute sécurité les poils de la zone intime et est dotée d’un système unique de protection de la peau.
Voir tous les avantages
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde1

Tondeuse bidirectionnelle avec grille de protection de la peau

Une taille sans effort, sans danger même sous la ceinture

  • 1 sabot clipsable, 3 mm

  • 1 pile AA fournie

Le système de protection de la peau vous protège lorsque vous entretenez les poils de votre corps

Le système de protection de la peau vous protège lorsque vous entretenez les poils de votre corps

Notre système unique de protection de la peau protège les parties les plus sensibles lorsqu’il s’agit d’entretenir les poils de votre corps. Il vous permet de tailler les poils en douceur à 0,5 mm sans contact direct entre votre peau et les bords tranchants des lames.

Tondeuse bidirectionnelle et sabot pour une tonte dans toutes les directions

Tondeuse bidirectionnelle et sabot pour une tonte dans toutes les directions

Coupez les poils qui poussent dans n'importe quelle direction grâce à la tondeuse bidirectionnelle et au sabot de 3 mm. Il est recommandé de pré-tailler les poils les plus épais.

Tondeuse corps 100 % étanche

Tondeuse corps 100 % étanche

Votre tondeuse corps utilisable sous l’eau est entièrement étanche. Vous pouvez donc l’utiliser sous la douche comme en dehors et la nettoyer facilement. Pour des résultats optimaux, passez-la sur vos poils secs avant de vous doucher.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 5

149

Avis

20/01/2023

France

France

Excellent Produit

Voilà bientôt 5 années que j'utilise cette tondeuse et franchement je ne suis vraiment pas déçu. Elle permet de couper les poils du visage, du corps et même ceux des zones intimes. Fournie avec 2 sabots elle permet une coupe à 3mm ou bien à 0,5mm. S'utilise tout aussi bien sur peau sèche que mouillée. Coupe les poils sans toutefois les raser et donc agresser la peau. Rares coupures de la peau (coupures superficielles par inattention). Ne convient pas aux poils trop longs (supérieurs à 10mm). J'en suis tellement satisfait que quand elle fonctionnera plus, j'achèterai la même!

Pour

Rares coupure de la peau. Coupe à 0,5mm (effet "rasé" sans véritablement raser la peau comme un rasoir, donc aucun bouton ou poil incarné). Disponibilité des pièces détachées (sabots) ce qui augmente la durée de vie du produit. Waterproof. Bruit acceptable.

Contre

Une fois que la pile dépasse la moitié de sa vie, la puissance de la tondeuse diminue (on l'entend d'ailleurs au bruit). Il faut alors soit passer plus de fois sur les poils ou bien tout simplement changer la pile. Bonne autonomie mais au détriment de la puissance. Le sabot de 3mm à tendance à casser. (Prévoyez-en 2))

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Tondeuse aine et corps étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Tondeuse aine et corps étanche

10/11/2021

France

France

Acheteur vérifié

Bodygroom

Un excellent achat, très pratique et facile d'utilisation Sans danger même pour les parties intimes Plus efficace et rapide qu un rasoir mécanique

Pour

Simple d utilisation, économique et performant

Contre

Les pièces détachées vendues par le sav (ex: grille de protection) sont trop chères

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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20/12/2020

France

France

Acheteur vérifié

Pratique et efficace

Pratique et ergonomique. Convient parfaitement pour tout le corps. Facile à entretenir.

Pour

Ergonomique

Contre

Sabots fragiles

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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  1. Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques. 