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Arrêté
Des pieds doux du talon aux orteils
Philips Pédicure Advanced vous laisse les pieds doux, du talon jusqu'aux orteils. Son disque rotatif unique et le design de sa poignée vous permettent d'éliminer avec douceur et précision les durillons, du talon jusqu'aux orteils, en toute simplicité.
Bord fin ultra précis
Disque rotatif
Étanche
Sans fil et rechargeable
Le disque unique de rechange avec bord fin ultra-précis vous laisse les pieds lisses, du talon jusqu'aux orteils. Le disque rotatif et le bord précis vous permettent d'éliminer facilement les durillons en douceur, quelle que soit la taille de la zone.
Respecte la peau grâce au corindon minéral naturel du disque.
Le design ergonomique récompensé vous permet d'atteindre facilement vos talons et vos orteils.
4.3
sur 5
45
Avis
86%
recommandent ce produit
Marcosaps
15/06/2019
France
Efficacité inégalée chez d'autres produits
[Employee of philipsglobal] Enfin j'ai trouvé le produit efficace contre la corne formée au niveau de mes talons. Rapide, facile d'utilisation, efficace, avec un résultat au delà de mes espérances.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pedi Advanced BCR430/00 Embout pédicure électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pedi Advanced BCR430/00 Embout pédicure électrique
Lasahakira
19/12/2018
España
Me encanta
Unos callos de vendimiar fuera con este producto es excelente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies
Lem74
09/12/2018
España
Suave y eficaz
Es estupenda para dejar los pies como la seda. Además la punta del cabezal ayuda a llegar a todas las partes de pies y dedos. El grano de la lima no es muy grueso así que requiere un uso continuado, pero si no se tienen muchas duricias va estupendo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies