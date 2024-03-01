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      Philips Baristina Mousseur à lait 120ml, Noir

      BAR311/60

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Mousse le lait à la perfection

      Versez le lait de votre choix dans le mousseur à lait Philips Baristina, appuyez sur le bouton et obtenez une mousse de lait parfaite. Réglez la température sur chaud ou froid et maîtrisez tous les styles de café, du latte macchiato au latte glacé. Ce mousseur à lait électrique permet de créer la meilleure mousse possible quel que soit le type de lait, animal ou végétal. Son design plissé rappelle celui de la machine à café Baristina pour un accord parfait ! A l'instar de la machine à expresso Baristina, l'entretien du mousseur à lait est ultra simple.

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      Philips Baristina
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      Philips Baristina

      Mousseur à lait 120ml, Noir

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      Mousse le lait à la perfection

      Fonctionne à chaud et à froid, avec du lait animal ou végétal

      • noir
      Pour une mousse fine

      Pour une mousse fine

      Réglé à une température et une vitesse optimales, pour la plus fine et dense des mousses.

      Chaud ou froid

      Chaud ou froid

      Réglez la température sur chaud ou froid et maîtrisez tous les styles de café, du latte macchiato au latte glacé.

      Tout type de lait, à tout moment

      Tout type de lait, à tout moment

      Produit la meilleure mousse possible, quel que soit le type de lait, animal ou végétal.

      Facile à nettoyer

      Facile à nettoyer

      Grâce à son revêtement lisse et antiadhésif, il suffit de rincer et d'essuyer le mousseur, tandis que le fouet et le couvercle passent au lave-vaisselle.

      Spécificités Techniques

      • Pays d'origine

        Pays de fabrication
        chine
        Pays de conception
        Pays-Bas

      • Caractéristiques techniques

        Tension
        220-240 V / 120 V
        Fréquence
        50-60 Hz / 60 Hz
        Poids du produit
        0,79 kg
        Dimensions du produit
        112 mm (largeur), 195 mm (hauteur), 112 mm (profondeur)
        Longueur du cordon
        75 cm

      • Caractéristiques générales

        Pièces compatibles lave-vaisselle
        Fouet, couvercle et cuillère
        Accessoires inclus
        Cuillère
        Boissons
        • Mousse chaude
        • Mousse froide
        Capacité
        120 ml
        Temps de moussage
        Moins de 130 secondes

      • Service

        2 ans de garantie
        Oui

      • Durabilité

        Consommation d'énergie en mode veille
        < 0,25 W
        Consommation d'énergie pendant la préparation
        15,3 Wh
        Matériau de l'emballage
        100 % recyclable
        Matériau de la machine
        Plus de 50 % des plastiques utilisés sont des plastiques recyclés

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