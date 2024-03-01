Mousse le lait à la perfection

Versez le lait de votre choix dans le mousseur à lait Philips Baristina, appuyez sur le bouton et obtenez une mousse de lait parfaite. Réglez la température sur chaud ou froid et maîtrisez tous les styles de café, du latte macchiato au latte glacé. Ce mousseur à lait électrique permet de créer la meilleure mousse possible quel que soit le type de lait, animal ou végétal. Son design plissé rappelle celui de la machine à café Baristina pour un accord parfait ! A l'instar de la machine à expresso Baristina, l'entretien du mousseur à lait est ultra simple.