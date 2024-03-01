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    • l'unique Porte-Filtre Baristina l'unique Porte-Filtre Baristina l'unique Porte-Filtre Baristina
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      Baristina Porte-filtre

      BAR310/80

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      l'unique Porte-Filtre Baristina

      La Baristina est équipée d'un porte-filtre unique. Swipez simplement la poignée et votre café commence à se préparer automatiquement. Sélectionnez la couleur ou l'essence de bois que vous préférez, pour une Baristina qui vous ressemble.

      Voir tous les avantages

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      Baristina
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      Baristina

      Porte-filtre

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      l'unique Porte-Filtre Baristina

      • Bois de Hêtre
      Choisissez votre style

      Choisissez votre style

      Personnalisez votre Baristina en faisant votre choix parmi les différents manches colorés ou en bois massif.

      Un vidage ultra-simple.

      Un vidage ultra-simple.

      Terminé ? Appuyez sur le bouton pour éjecter le marc de café. Inutile de secouer, c'est aussi simple que ça.

      Swipez pour commencer

      Swipez pour commencer

      Avec notre système unique, c'est le porte-filtre qui déclenche la préparation de votre café.

      Spécificités Techniques

      • Pays d'origine

        Pays de fabrication
        Romanie
        Pays de conception
        Pays-Bas

      • Caractéristiques techniques

        Poids du produit
        0,175 kg
        Dimensions du produit
        65 mm (largeur), 75 mm (hauteur), 175 mm (profondeur)

      • Caractéristiques générales

        Pièces compatibles lave-vaisselle
        Aucun-e

      • Service

        2 ans de garantie
        Oui

      • Durabilité

        Matériau de l'emballage
        > 95 % recyclé et 100 % recyclable

      Badge-D2C

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