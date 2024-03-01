Vous aimez les vrais espressos, pas les ennuis de préparation ?

Versez vos grains de café préférés, swipez simplement la poignée et laissez la cafetière à grain Baristina s’occuper du reste. Avec son broyeur céramique et ses 16 bars de pression, cette machine à expresso permet de révéler tous les arômes de vos grains frais avec un minimum de bruit** (72db). Elégante, le design de la machine à café Philips Baristina est assez compacte pour trouver sa place dans toutes les cuisines et assez puissante pour préparer un café digne d'un barista. De plus, elle est simple d'entretien : rincez le porte-filtre ou essuyez-le avec un chiffon.