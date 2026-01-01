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      Baristina Machine à expresso - Cafetière à grain Blanche, Porte-filtre Jaune

      BAR300/03

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Vous aimez les vrais espressos, pas les ennuis de préparation ?

      Versez vos grains de café préférés, swipez simplement la poignée et laissez la cafetière à grain Baristina s’occuper du reste. Avec son broyeur céramique et ses 16 bars de pression, cette machine à expresso permet de révéler tous les arômes de vos grains frais avec un minimum de bruit** (72db). Elégante, le design de la machine à café Philips Baristina est assez compacte pour trouver sa place dans toutes les cuisines et assez puissante pour préparer un café digne d'un barista. De plus, elle est simple d'entretien : rincez le porte-filtre ou essuyez-le avec un chiffon.

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      Baristina Machine à expresso
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      Baristina Machine à expresso

      - Cafetière à grain Blanche, Porte-filtre Jaune

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      Vous aimez les vrais espressos, pas les ennuis de préparation ?

      Alors, découvrez la Baristina.

      • Les grains fraîchement moulus vous offrent le meilleur arôme et goût de café.
      • Il suffit de faire glisser la poignée. Baristina moud, tasse et prépare automatiquement votre café.
      • Retirez le porte-filtre. Rincez-le. C'est tout - Vous êtes prêt !
      • Mouture idéale. Pression précise. Dosage exact. Voilà comment on prépare un véritable espresso.
      • La pompe de 16 bars libère toute la saveur de vos grains pour votre espresso.
      Vive la fraîcheur !

      Vive la fraîcheur !

      Les grains fraîchement moulus procurent au café ses arômes les plus riches. Moudre les grains juste avant l'extraction transforme votre café quotidien en quelque chose de spécial. C'est la différence entre un café ordinaire et un excellent café.

      Swipez. Savourez.

      Swipez. Savourez.

      Swipez simplement la poignée. Baristina moud, tasse et extrait automatiquement votre café. Pas besoin de compétences de barista. La machine s'occupe de tout, vous n'avez plus qu'à vous détendre et savourer votre expresso ou votre lungo.

      Facile à nettoyer. Pas de contrainte.

      Facile à nettoyer. Pas de contrainte.

      Retirez le porte-filtre. Rincez-le. C'est tout. Baristina rend le nettoyage rapide et intuitif. Pas d'étapes compliquées – elle est pensée pour être ultra simple d'utilisation.

      Votre mini barista à la maison

      Votre mini barista à la maison

      Fini les approximations, les ajustements et le café gaspillé. Baristina moud à la taille idéale, dose et tasse avec précision – tout ce qui fait qu'un véritable expresso a le goût qu'il devrait avoir. C'est vraiment votre petit barista à la maison.

      Un expresso vraiment onctueux

      Un expresso vraiment onctueux

      La pompe à pression de 16 bars libère toute la saveur de vos grains pour votre expresso, créant une crema riche et onctueuse et un goût équilibré que nous adorons tous.

      Votre café, à votre façon

      Votre café, à votre façon

      Que vous ayez envie d'un expresso intense ou d'un lungo onctueux. Faites votre choix, boostez son intensité si vous le souhaitez, et savourez votre délicieux café adapté à vos goûts. Le choix vous appartient, toujours !

      Petite, mais puissante !

      Petite, mais puissante !

      Baristina s'intègre parfaitement sur n'importe quel plan de travail sans sacrifier la performance. Ne vous fiez pas à sa taille. Elle est compacte, mais suffisamment puissante pour offrir un café riche, digne d'un barista, à la maison. L'espace dans la cuisine n'est plus un problème !

      Moins de déchets. Plus de goût. Pas de capsules

      Moins de déchets. Plus de goût. Pas de capsules

      Des grains frais signifient plus de goût. Mais aussi moins de déchets – fini le plastique ou l'aluminium. Éjectez simplement le marc du porte-filtre. Vos grains se transforment directement en mouture, parfaite pour le compost.

      Simple, écologique et propre.

      Simple, écologique et propre.

      Baristina est conçue dans une optique de durabilité. Elle est économe en énergie*, fabriquée avec 50% de plastique recyclé** et livrée dans un emballage 0% plastique.

      Vous entendez ? C'est silencieux !

      Vous entendez ? C'est silencieux !

      Vous pouvez savourer un véritable expresso, préparé simplement et silencieusement.

      Vos grains, votre choix

      Vos grains, votre choix

      Vous pouvez choisir vos grains préférés. Quel que soit le type de grains, Baristina prépare un délicieux café. Elle tire toujours le meilleur des grains. C'est vous qui choisissez.

      Spécificités Techniques

      • Pays d'origine

        Pays de fabrication
        Roumanie
        Pays de conception
        Pays-Bas

      • Faible consommation

        Consommation en mode veille
        S. O.
        Consommation en mode arrêt
        0,2 W
        Consommation en mode veille réseau
        S. O.
        Délai de passage automatique en mode veille
        0 min
        Norme de mesure
        EN 50564:2011

      • Caractéristiques techniques

        Pression de la pompe
        16 bars
        Matériau du broyeur
        Céramique
        Niveau sonore
        72 dB
        Tension
        220-240 V
        Fréquence
        50 Hz
        Poids du produit
        5 kg
        Dimensions du produit
        180 mm (largeur), 345 mm (hauteur), 380 mm (profondeur)
        Longueur du cordon
        85 cm

      • Réglages café

        Boissons
        • Espresso
        • Lungo
        Renforcement de l'intensité
        Oui
        Volume de café
        Réglable

      • Caractéristiques générales

        Contenance du bac à grains
        170 grammes
        Capacité du réservoir d'eau
        1,2 l
        Hauteur de tasse maximale
        135 mm
        Temps de préparation d'un expresso
        < 60 secondes
        Pièces compatibles lave-vaisselle
        • Bac d'égouttement
        • Couvercle du bac d'égouttement
        Compatibilité filtre à eau
        Aucun-e
        Arrêt automatique
        Oui
        Accessoires inclus
        Porte-filtre

      • Service

        2 ans de garantie
        Oui

      • Durabilité

        Consommation d'énergie en mode veille
        2,6 Wh
        Consommation d'énergie pendant la préparation
        122,8 Wh
        Matériau de l'emballage
        > 95 % recyclé et 100 % recyclable
        Matériau de la machine
        > 50 % des plastiques utilisés sont recyclés, à l'exclusion des plastiques en contact avec l'eau et le café

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      Notation globale

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      • * Classe énergétique A+ selon les normes d'efficacité énergétique suisses.
      • ** Sauf pièces en contact avec l'eau et le café.
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
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