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Arrêté
AZ700T/12
Bluetooth® et NFC
USB Direct
12 W
Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée à la fois fiable et écoénergétique. Elle permet une liaison sans fil aisée avec un iPod/iPhone/iPad ou avec d’autres appareils Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Vous pouvez ainsi profiter facilement sur votre haut-parleur de votre musique préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.
Connectez facilement plusieurs appareils Bluetooth grâce à la technologie NFC (communication en champ proche). Appuyez simplement le téléphone intelligent ou la tablette compatible NFC sur la zone NFC du haut-parleur pour allumer ce dernier, établir la liaison Bluetooth et lancer la lecture de la musique.
3.7
sur 5
11
Avis
Typ1
27/09/2024
Deutschland
Super Radio
Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ700T CD-Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ700T CD-Soundmachine
ordep195808
18/11/2021
Portugal
Excelente aparelho portátil
Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.
Pour
Aceitar pen´s e ter bluetooth
Contre
Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ700T Leitor de CD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ700T Leitor de CD
Acaricia
05/01/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen
Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.
Pour
Leicht und übersichtlich zu bedienen
Contre
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Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ700T CD-Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ700T CD-Soundmachine