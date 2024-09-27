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  • Un son puissant sans fil, partout où vous allez
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Arrêté

Lecteur de CD

AZ700T/12

3.7
| (11) Avis
Un son puissant sans fil, partout où vous allez
Le lecteur de CD portable Philips est un système audio que vous pouvez transporter partout avec vous. Votre musique est libérée grâce à la connectivité sans fil NFC par simple contact, pour un appairage Bluetooth® ultra-simple. Vous pouvez également écouter de la musique via une connexion USB, un CD ou un CD-MP3.
Voir tous les avantages

Un son puissant sans fil, partout où vous allez

  • Bluetooth® et NFC

  • USB Direct

  • 12 W

Diffusez de la musique sans fil par Bluetooth™ à partir de votre téléphone intelligent

Diffusez de la musique sans fil par Bluetooth™ à partir de votre téléphone intelligent

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée à la fois fiable et écoénergétique. Elle permet une liaison sans fil aisée avec un iPod/iPhone/iPad ou avec d’autres appareils Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Vous pouvez ainsi profiter facilement sur votre haut-parleur de votre musique préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.

One-Touch avec téléphones compatibles NFC pour couplage Bluetooth

One-Touch avec téléphones compatibles NFC pour couplage Bluetooth

Connectez facilement plusieurs appareils Bluetooth grâce à la technologie NFC (communication en champ proche). Appuyez simplement le téléphone intelligent ou la tablette compatible NFC sur la zone NFC du haut-parleur pour allumer ce dernier, établir la liaison Bluetooth et lancer la lecture de la musique.

USB Direct pour musique MP3

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.7

sur 5

11

Avis

3

27/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Radio

Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ700T CD-Soundmachine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ700T CD-Soundmachine

18/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente aparelho portátil

Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.

Pour

Aceitar pen´s e ter bluetooth

Contre

Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ700T Leitor de CD

Oui, je recommande ce produit

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05/01/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen

Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.

Pour

Leicht und übersichtlich zu bedienen

Contre

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Cet avis concerne le produit AZ700T CD-Soundmachine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ700T CD-Soundmachine

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