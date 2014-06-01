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Arrêté
Profitez de votre musique partout où vous allez
Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Alors vous serez séduits par ce lecteur de CD Philips, compact et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.
CD, CD-MP3, USB, FM
Cassette
2 W
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
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La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.
5.0
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
doudou31820
01/06/2014
France
très bon produit
Je peux réécouter mes cassettes.... Trouver un appareil simple avec, radio, cassettes et cd.... c'est plus tôt rare de nos jours....
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ328 Lecteur de CD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ328 Lecteur de CD
volker12321
30/08/2014
Deutschland
Toller kleiner Allrounder
Den habe ich gesucht! Ein wunderbares Gerät, was alles richtig macht. Der Cd- Player spielt einfach alles, die USB- Wiedergabe funktioniert perfekt (können viele teurere Geräte oft überhaupt nicht), der Radioempfang ist gut und klar, und nicht zuletzt gibt der Kassettenrecorder meine Kassetten in Top- Qualität wieder. Für die Größe und den Preis klingt der kleine Philips auch passabel. Er ist leicht, kompakt und recht hübsch. Wieder (wie gewohnt) ein Top- Produkt von Philips!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ328 CD-Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ328 CD-Soundmachine