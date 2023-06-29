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Arrêté
Noir
3 W
Tuner numérique
Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.
La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.
Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.
4.4
sur 5
7
Avis
86%
recommandent ce produit
29/06/2023
Portugal
Acheteur vérifié
Produto pequeno. Qualidade grande.
Realmente satisfeito em todos os aspectos. Vale o dinheiro
Pour
Som limpo e sem distorção
Contre
Falta ligação multimédia USB vs bluetooth
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ215B Leitor de CD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ215B Leitor de CD
Radio123
16/03/2021
Nederland
Acheteur vérifié
Makkelijk en eenvoudige bediening
Jammer dat er geen knop aanwezig is voor openen van cd speler
Pour
Goed geluid
Contre
Zie knop boven.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ215B CD-soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ215B CD-soundmachine
dancredbutterfly
11/05/2018
United Kingdom
excellent value
a very compact, good quality product which is easy to use.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ215B CD Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ215B CD Soundmachine