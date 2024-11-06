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AZ127/12
CD
Cassette
Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.
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L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
3.5
sur 5
17
Avis
Louisinette
06/11/2024
France
Acheteur vérifié
Bon produit audio
Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.
Pour
Peu encombrant. Bonne qualité de son
Contre
Pas d’affichage de la longueur d’ondes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ127 Lecteur de CD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ127 Lecteur de CD
delboy 1214
17/04/2021
United Kingdom
Acheteur vérifié
great CD and Music Cassette Player
it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.
Pour
works very well
Contre
nothing to report
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ127 CD Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ127 CD Soundmachine
Hinnerck
29/01/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Super Produkt!
Das Gerät wird für das Abspielen von 3 Fragezeichen CD's für die Kinder zum einschlafen genutzt. Erfüllt dafür alle Anforderungeb und kann super mit in den Urlaub genommen werden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ127 CD-Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ127 CD-Soundmachine