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Arrêté

Lecteur de CD

AZ100B/12

4.5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Alors vous serez séduits par ce lecteur de CD Philips, compact et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.

Voir tous les avantages

Profitez de votre musique partout où vous allez

  • Noire

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

Tuner FM pour bénéficier de la radio

0

Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

13/11/2013

Italia

Italia

fonte di ispirazione

Grande prodotto... è stato fonte di ispirazione per la tesi sulla progettazione e sviluppo di prodotto.... soprattutto per la presenza del marchio "designed and developed by Philips, Holland" .... Grazie Philips!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ100B Stereo CD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ100B Stereo CD

02/09/2013

Italia

Italia

Semplice, pratico da usare ed efficiente

Il prodotto è molto valido per chi ha bisogno di praticità, semplicità con una adeguata qualità

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ100B Stereo CD

Oui, je recommande ce produit

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