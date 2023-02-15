Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
AWP2943WHT/24
Disponible à partir
Microfiltration
Micro X-Clean Softening+
Tient dans la porte du réfrigérateur
Minuteur numérique
Le filtre Micro X-Clean Softening+ à 4 étapes contenant une sélection spéciale de matériaux filtrants est conçu pour les zones où l'eau est calcaire. Il réduit également la teneur en grosses particules, chlore, plomb, pesticides, microplastiques, et autres substances altérant le goût.
Le minuteur numérique vous indique à quel moment vous devez remplacer le filtre pour des résultats optimaux.
Prolonge la durée de vie des appareils électroménagers en évitant l'accumulation de calcaire.
3.4
sur 5
17
Avis
InesB44
15/02/2023
France
Bon rapport qualité prix
Acheté à Boulanger avec le packs des 3 filtres, j'en suis très satisfaite. Facile à utiliser et je vois la différence au goût ! Ensuite facile à nettoyer. Je recommande.
Pour
Facile d'utilisation
Contre
Ne contient pas assez d'eau
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AWP2935GNT Carafe filtrante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AWP2935GNT Carafe filtrante
EstParis
13/01/2022
France
Génial efficace
Carafe filtrante très efficace, facile d'utilisation je peux maintenant boire l'eau du robinet. La différence se sent au goût. Satisfaite je recommande !
Pour
filtre les métaux lourds et micro plastiques, rentre dans mon réfrigérateur
Cet avis concerne le produit AWP2936WH Carafe filtrante
Cet avis concerne le produit AWP2936WH Carafe filtrante
Kate-Zgz
30/04/2024
España
Muy satisfecha
Lo compré en Carrefour, sin mirar los tests, donde apareció que Bruta no es tan buena. No sabía cómo es Philips en fijtear agua, pero ya lo veo que en mi jarra de agua, donde pongo agua hervida no hay calcio, como antes. Además la hervidora no tiene calcio cada mes/2 -3 semanas, ahora se acumula muy poco, y no tenía que usar descalificador en 2.5 meses. Compre el modelo que quita calcio en 50% más como dice
Pour
Cumple su función, fácil de usar/abrir
Contre
Me parece la primer filtración ha sido la mejor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AWP2935WHT Jarra de filtrado de agua
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AWP2935WHT Jarra de filtrado de agua
The contaminants or other substances reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.
Par rapport au filtre Philips Micro X-Clean AWP210, sur la base des protocoles de test de la norme européenne EN 17093:2018.