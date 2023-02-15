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Arrêté

Carafe filtrante

AWP2943WHT/24

3.4
| (17) Avis

Disponible à partir

Blanc brillant
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Vert menthe
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Bleu-gris
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Les filtres Micro X-Clean Softening+ permettent à la carafe d'adoucir encore mieux l'eau dans les zones où elle est calcaire.
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avec une eau au goût pur

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  • Microfiltration

  • Micro X-Clean Softening+

  • Tient dans la porte du réfrigérateur

  • Minuteur numérique

40 % de dureté en plus

Le filtre Micro X-Clean Softening+ à 4 étapes contenant une sélection spéciale de matériaux filtrants est conçu pour les zones où l'eau est calcaire. Il réduit également la teneur en grosses particules, chlore, plomb, pesticides, microplastiques, et autres substances altérant le goût.

Le minuteur numérique vous indique à quel moment vous devez remplacer le filtre

Le minuteur numérique vous indique à quel moment vous devez remplacer le filtre pour des résultats optimaux.

Prolonge la durée de vie des appareils électroménagers

Prolonge la durée de vie des appareils électroménagers en évitant l'accumulation de calcaire.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.4

sur 5

17

Avis

15/02/2023

France

France

Bon rapport qualité prix

Acheté à Boulanger avec le packs des 3 filtres, j'en suis très satisfaite. Facile à utiliser et je vois la différence au goût ! Ensuite facile à nettoyer. Je recommande.

Pour

Facile d'utilisation

Contre

Ne contient pas assez d'eau

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AWP2935GNT Carafe filtrante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AWP2935GNT Carafe filtrante

13/01/2022

France

France

Génial efficace

Carafe filtrante très efficace, facile d'utilisation je peux maintenant boire l'eau du robinet. La différence se sent au goût. Satisfaite je recommande !

Pour

filtre les métaux lourds et micro plastiques, rentre dans mon réfrigérateur

Cet avis concerne le produit AWP2936WH Carafe filtrante

Cet avis concerne le produit AWP2936WH Carafe filtrante

30/04/2024

España

España

Muy satisfecha

Lo compré en Carrefour, sin mirar los tests, donde apareció que Bruta no es tan buena. No sabía cómo es Philips en fijtear agua, pero ya lo veo que en mi jarra de agua, donde pongo agua hervida no hay calcio, como antes. Además la hervidora no tiene calcio cada mes/2 -3 semanas, ahora se acumula muy poco, y no tenía que usar descalificador en 2.5 meses. Compre el modelo que quita calcio en 50% más como dice

Pour

Cumple su función, fácil de usar/abrir

Contre

Me parece la primer filtración ha sido la mejor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AWP2935WHT Jarra de filtrado de agua

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AWP2935WHT Jarra de filtrado de agua

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  1. The contaminants or other substances reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.

  2. Par rapport au filtre Philips Micro X-Clean AWP210, sur la base des protocoles de test de la norme européenne EN 17093:2018.