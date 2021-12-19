Termes recherchés

      Rafraîchissez-vous

      Le filtre Philips Micro X-Clean réduit la teneur en substances au goût désagréable et plus encore.

      Rafraîchissez-vous

      avec une eau au goût pur

      • Microfiltration
      • Tient dans la porte du réfrigérateur
      • Minuteur numérique
      De l'eau agréable pour une fraction du prix de l'eau en bouteille

      De l'eau agréable pour une fraction du prix de l'eau en bouteille

      De l'eau agréable pour une fraction du coût et de la production de déchets de l'eau en bouteille.

      Obtenez le meilleur de votre eau

      Buvez une eau pure, ainsi que de savoureuses boissons chaudes et froides. Le filtre Micro X-Clean de Philips réduit la teneur en chlore, calcaire, métaux lourds et nouveaux contaminants tels que les microplastiques et le PFOA.*

      Le minuteur numérique vous indique à quel moment vous devez remplacer le filtre

      Le minuteur numérique vous indique à quel moment vous devez remplacer le filtre pour des résultats optimaux.

      Couvercle à clapet pour un remplissage d'une seule main

      Couvercle à clapet pour un remplissage d'une seule main.

      Bec antipoussière pour une eau pure

      En empêchant la poussière de pénétrer dans le distributeur d'eau, le bec antipoussière préserve la pureté de l'eau.

      Prolonge la durée de vie des appareils électroménagers

      Prolonge la durée de vie des appareils électroménagers en évitant l'accumulation de calcaire.

      Compatible lave-vaisselle

      La carafe d'eau et l'entonnoir sont compatibles lave-vaisselle (50 °C maximum). S'il n'est pas équipé d'un minuteur, le couvercle est également compatible lave-vaisselle. *Le couvercle avec minuteur et la cartouche filtrante ne sont pas compatibles lave-vaisselle.

      Spécificités Techniques

      • Conditions d'arrivée de l'eau

        Qualité de l'eau à son arrivée
        Eau du robinet
        Température de l'eau à son arrivée
        5-38  °C

      • Caractéristiques générales

        Filtre de rechange
        AWP210/AWP211/AWP212
        Durée de vie du filtre
        1 mois
        Dimensions du produit (L x l x H)
        260*110*255  millimètre
        Couleur
        Blanc brillant
        Débit d'eau
        0,3 l/min
        Capacité de la carafe
        2,6  l
        Quantité de filtres
        Lot de 1
        Capacité d'eau filtrée
        1,9  l

      • Pays d'origine

        Carafe
        Fabriqué(e) de manière responsable en Chine

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      * Les contaminants ou autres substances dont ce filtre à eau réduit la teneur ne sont pas nécessairement présents dans l'eau de tous les utilisateurs.
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
