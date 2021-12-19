Termes recherchés
AWP2933WHT/24
Rafraîchissez-vous
Le filtre Philips Micro X-Clean réduit la teneur en substances au goût désagréable et plus encore.Voir tous les avantages
Carafe filtrante
De l'eau agréable pour une fraction du coût et de la production de déchets de l'eau en bouteille.
Buvez une eau pure, ainsi que de savoureuses boissons chaudes et froides. Le filtre Micro X-Clean de Philips réduit la teneur en chlore, calcaire, métaux lourds et nouveaux contaminants tels que les microplastiques et le PFOA.*
Le minuteur numérique vous indique à quel moment vous devez remplacer le filtre pour des résultats optimaux.
Couvercle à clapet pour un remplissage d'une seule main.
En empêchant la poussière de pénétrer dans le distributeur d'eau, le bec antipoussière préserve la pureté de l'eau.
Prolonge la durée de vie des appareils électroménagers en évitant l'accumulation de calcaire.
La carafe d'eau et l'entonnoir sont compatibles lave-vaisselle (50 °C maximum). S'il n'est pas équipé d'un minuteur, le couvercle est également compatible lave-vaisselle. *Le couvercle avec minuteur et la cartouche filtrante ne sont pas compatibles lave-vaisselle.
Conditions d'arrivée de l'eau
Caractéristiques générales
Pays d'origine
