Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Un goût frais à chaque gorgée ! Un goût frais à chaque gorgée ! Un goût frais à chaque gorgée !

      GoZero Gourde filtrante

      AWP2731GRR/24

      Un goût frais à chaque gorgée !

      Le filtre GoZero Daily améliore efficacement la qualité de l'eau du robinet en réduisant sa teneur en chlore, plomb et pesticides*, sans compromettre le débit d'eau !

      Voir tous les avantages

      Disponible à partir:

      Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

      Produits similaires

      Afficher tous les Bouteilles d'hydratation

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      GoZero
      - {discount-value}

      GoZero

      Gourde filtrante

      total

      recurring payment

      Un goût frais à chaque gorgée !

      Le goût de l'eau en bouteille, sans les déchets

      • 660 ml (22 oz)
      • Filtration instantanée
      • Tritan sans BPA
      • Bleu
      Anti-poussière

      Anti-poussière

      La gourde est fournie avec un bouchon anti-poussière afin de garder la propreté de l'embout.

      Anti-fuites

      Anti-fuites

      La conception anti-fuite évite que de l'eau ne goutte à l'intérieur de votre sac.

      Compatible lave-vaisselle

      Compatible lave-vaisselle

      Toutes les pièces sont compatibles avec un lavage au lave-vaisselle (max 50 °C), à l'exception du filtre.

      De l'eau agréable pour une fraction du prix de l'eau en bouteille

      De l'eau agréable pour une fraction du prix de l'eau en bouteille

      De l'eau agréable pour une fraction du coût et de la production de déchets de l'eau en bouteille.

      Gourde en Tritan sans BPA

      Gourde en Tritan sans BPA

      Fabriquée en plastique Tritan sans BPA, la gourde est plus durable et légère. Elle résiste à la chaleur et aux chocs.

      Adapté à la plupart des porte-gobelets

      Adapté à la plupart des porte-gobelets

      La gourde est parfaitement adaptée à la plupart des porte-gobelets de taille standard.

      Filtre l'eau à mesure que vous buvez

      Filtre l'eau à mesure que vous buvez

      Insérez simplement le filtre dans la paille, puis fixez la paille au couvercle avant de le revisser sur la gourde. Savourez !

      Utilisable avec des glaçons

      Utilisable avec des glaçons

      Le goulot large permet de verser des glaçons.

      Transforme l'eau du robinet en une eau savoureuse au goût pur

      Fabriqué en fibres de charbon actif, le filtre Daily améliore la qualité de l'eau du robinet en réduisant sa teneur en chlore, plomb et pesticides, sans compromettre le débit d'eau.* Il suffit de remplir la gourde pour boire une eau agréable !

      Spécificités Techniques

      • Conditions d'arrivée de l'eau

        Filtre Daily AWP285
        • 5-38 degrés Celsius
        • Eau du robinet

      • Caractéristiques générales

        Filtre de rechange
        Filtre Daily AWP285
        Couleur
        Gris
        Durée de vie du filtre
        1 mois
        Capacité de filtration
        150 l
        Dimensions du produit
        75 x 75 x 237  millimètre
        Quantité de filtres
        Lot de 1
        Matériau de la gourde
        Tritan
        Capacité de la gourde (filtre non compris)
        660 ml (22 oz)
      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • *Basé sur les résultats des tests réalisés en conditions de laboratoire par l'organisme international d'essais et de certification SGS.
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
      Haut de page

      Des offres exclusives, rien que pour vous

      Adoptez un mode de vie plus sain. Inscrivez-vous pour profiter:

      D'offres exclusives pour les membres Philips.

      D'un accès anticipé aux soldes.

      Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.