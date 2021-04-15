Termes recherchés
AWP2731GNR/24
Un goût frais à chaque gorgée !
Le filtre GoZero Daily améliore efficacement la qualité de l'eau du robinet en réduisant sa teneur en chlore, plomb et pesticides*, sans compromettre le débit d'eau !Voir tous les avantages
Gourde filtrante
La gourde est fournie avec un bouchon anti-poussière afin de garder la propreté de l'embout.
La conception anti-fuite évite que de l'eau ne goutte à l'intérieur de votre sac.
Toutes les pièces sont compatibles avec un lavage au lave-vaisselle (max 50 °C), à l'exception du filtre.
De l'eau agréable pour une fraction du coût et de la production de déchets de l'eau en bouteille.
Fabriquée en plastique Tritan sans BPA, la gourde est plus durable et légère. Elle résiste à la chaleur et aux chocs.
La gourde est parfaitement adaptée à la plupart des porte-gobelets de taille standard.
Insérez simplement le filtre dans la paille, puis fixez la paille au couvercle avant de le revisser sur la gourde. Savourez !
Le goulot large permet de verser des glaçons.
Fabriqué en fibres de charbon actif, le filtre Daily améliore la qualité de l'eau du robinet en réduisant sa teneur en chlore, plomb et pesticides, sans compromettre le débit d'eau.* Il suffit de remplir la gourde pour boire une eau agréable !
