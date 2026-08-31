Élimine 99,9 % des bactéries

Le système d'ultrafiltration en 3 phases comprend une couche de non-tissé, du GAC (granulés de charbon actif) et une membrane en fibres creuses. Ensemble, ils réduisent efficacement la teneur en chlore, pesticides et produits chimiques, ainsi que les particules mesurant jusqu'à 0,01 micron, dont les microplastiques, tout en éliminant jusqu'à 99,9 % des bactéries*. L'eau a un goût pur et frais, et les minéraux bienfaisants qu'elle contient sont préservés.