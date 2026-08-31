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Arrêté

Cartouche filtrante

AWP261/10

De l'eau pure en toute simplicité

Grâce à son système d'ultrafiltration multiphases, ce filtre de rechange réduit la teneur en chlore, particules et microplastiques, et élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries*. L'eau est saine, agréable à boire, et les minéraux bienfaisants qu'elle contient sont préservés.

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Le système d'ultrafiltration élimine 99,9 % des bactéries

De l'eau pure en toute simplicité

Jetez tout simplement le filtre intégral usagé

Vous pouvez jeter ce filtre intégral pratique après utilisation, sans risque de pollution secondaire.

Élimine 99,9 % des bactéries

Le système d'ultrafiltration en 3 phases comprend une couche de non-tissé, du GAC (granulés de charbon actif) et une membrane en fibres creuses. Ensemble, ils réduisent efficacement la teneur en chlore, pesticides et produits chimiques, ainsi que les particules mesurant jusqu'à 0,01 micron, dont les microplastiques, tout en éliminant jusqu'à 99,9 % des bactéries*. L'eau a un goût pur et frais, et les minéraux bienfaisants qu'elle contient sont préservés.

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  1. Basé sur les résultats des tests réalisés en conditions de laboratoire par l'organisme international d'essais et de certification BV.