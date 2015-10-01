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Arrêté
AW9000/10
Toute votre musique en haute fidélité... sans fil !
Écoutez toute votre musique sans fil et en haute-fidélité avec les enceintes Hi-Fi sans fil Philips Fidelio. Diffusez votre musique sans fil facilement et profitez de la qualité sonore des 6 haut-parleurs Hi-Fi produisant un son puissant et un rendu stéréo inégalé.
Son stéréo haute fidélité
100 W, 6 haut-parleurs Hi-Fi
Entrées numérique et analogique
Les entrées numériques et analogiques vous offrent un large choix de possibilités de connexion, en plus du streaming sans fil. Connectez un téléviseur, un lecteur blu-ray, une console de jeu ou un autre lecteur multimédia, et profitez du son en haute fidélité de vos enceintes Philips.
L'installation des enceintes Hi-Fi sans fil Fidelio est à la portée de tous. Pas besoin d'être un expert pour tout mettre en place en à peine 5 minutes. Notre objectif est de vous permettre de profiter de vos enceintes Fidelio le plus rapidement possible, et c'est pour cette raison que nous avons tout fait pour qu'elles soient installables en un nombre restreint d'étapes simples. Mieux encore, le système Fidelio vous guidera de manière claire et sympathique.
L'enceinte est équipée de haut-parleurs Hi-Fi spécialement orientés et de qualité professionnelle, afin de produire la scène sonore la plus étendue et la plus immersive possible. Grâce à l'orientation des haut-parleurs, vous profitez d'un son dynamique inégalé, quelle que soit votre position dans la pièce. Avec son design exclusif, cette enceinte se fond dans tous les intérieurs.
3.0
sur 5
90
Avis
willy1080
01/10/2015
België
Acheteur vérifié
Produit parfait
Excellent son mais dommage qu'on ne trouve pas ou plus l'application air studio +. Un peu difficile à configurer en wifi. Mais les qualités acoustiques sont parfaites. Un bon achat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AW9000 Enceintes Hi-Fi sans fil A9
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AW9000 Enceintes Hi-Fi sans fil A9
yobu
12/02/2021
Deutschland
Klassiker mit gutem Klang*
Das Sternchen steht für die Verwendung eines Equalizers, denn ohne ist eine Resonanz bei 160 Hz zu verzeichnen (die übrigens manchen Philips Produkten zu eigen zu sein schein, inkl. der DS6600 z.B.) die nur für Ignoranten tolerabel ist und den Klang vermatscht. Zieht man diese Resonanz resolut heraus (-18 dB bei ca. 160 Hz) ergibt sich ein sehr ausgeglichenes Klangbild das tatsächlich auf der Höhe eines guten Monitorlautsprechers liegt und auch die Grenzfrequenz von 50 Hz liegt deutlich besser als in den Prospektangaben zu finden ist. Selbst ein Philippe Jaroussky klingt über die korrigierten 9000er natürlich und klar, Basedrums kommen trocken und präzise. Auch hier wieder* Das Abstrahlverhalten weist trotz, manche werden sagen gerade, wegen der angewinkelten Anordnung der Treiber eine losgelöste Wiedergabe auf, die auch im Nahbereich gut funktioniert (aktive Box rechts, Innentreiber oben). Die WLan-Connectivität habe ich erst gar nicht ausprobiert, analoge Eingänge sei Dank. Fast 10 Jahre nach dem Erscheinen sind die AW9000 schon fast ein Klassiker in schnelllebigen Zeiten, welche mit einfachen Mitteln auf gute Akustik getrimmt werden können. Auch die Haltbarkeit scheint gegeben. Ich bin froh ein perfektes Paar erwischt zu haben, es sind ja noch genügend im Umlauf :)
Pour
Kann sehr gut klingen
Contre
Bekannte App Defizite
Cet avis concerne le produit AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
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Hank123
04/03/2017
Deutschland
Super klang,
Sehr guter Klangh App übersichtlich gute konnektivität würde ich wieder kaufen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
Oui, je recommande ce produit
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