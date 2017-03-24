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Arrêté

Philips FidelioEnceinte Hi-Fi sans fil A5

AW5000/10

2.7

| (109) Avis

1 récompense

Toute votre musique en haute fidélité... sans fil !

Écoutez votre musique sans fil et en haute fidélité grâce à l'enceinte Hi-Fi sans fil Philips Fidelio. Diffusez votre musique en direct en toute simplicité et vivez une expérience immersive grâce à la puissance des 4 haut-parleurs Hi-Fi.

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L'obsession du son

Toute votre musique en haute fidélité... sans fil !

  • Son stéréo haute fidélité

  • 60 W, 4 haut-parleurs Hi-Fi

  • Entrée analogique

AirStudio+ Lite, pour diffuser et contrôler la musique depuis un appareil portable

AirStudio+ Lite, pour diffuser et contrôler la musique depuis un appareil portable

Disponible depuis l'App Store d'Apple et Google Play, cette application détecte automatiquement les appareils portables et autres appareils compatibles connectés à votre réseau Wi-Fi domestique, et vous offre un contrôle immédiat de votre musique. Contrôlez la lecture de la musique, le volume et les réglages du son, ainsi que les services musicaux en ligne et la radio Internet depuis n'importe quel appareil, où que vous vous trouviez.

Haut-parleurs orientés, pour un son stéréo au champ plus large

Haut-parleurs orientés, pour un son stéréo au champ plus large

L'enceinte est équipée de haut-parleurs Hi-Fi spécialement orientés et de qualité professionnelle, afin de produire la scène sonore la plus étendue et la plus immersive possible. Grâce à l'orientation des haut-parleurs, vous profitez d'un son dynamique inégalé, quelle que soit votre position dans la pièce. Avec son design exclusif, cette enceinte se fond dans tous les intérieurs.

Entrée ligne audio

Entrée ligne audio

L'entrée ligne vous permet de connecter des sources musicales externes au système Philips autrement qu'avec la connexion sans fil. Connectez simplement les enceintes à l'entrée ligne, à la sortie audio ou à la prise casque d'un appareil multimédia (lecteur de CD/DVD, téléviseur ou baladeur MP3, par exemple).

Spécificités Techniques

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Récompenses

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2.7

sur 5

109

Avis

24/03/2017

Italia

Italia

Acheteur vérifié

PRODOTTO ECCELLENTE

PRODOTTO ECCELLENTE SUONO NITIDO DESIGN ACCATTIVANTE

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Cet avis concerne le produit AW5000 Altoparlante Hi-Fi wireless A5

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17/05/2012

Italia

Italia

Bello e Smart

apparecchiatura piacevole e molto utile. Sofware di gestione migliorabile. Ne voglio acquistare altri in casa.

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25/10/2016

United Kingdom

United Kingdom

Get through setup for a brilliant Hi-fi experience!

I'd read a heap of reviews for the A5 complaining about setup and thought it was lack of experience with electronics, but after getting mine earlier this week, I hit the same problems. I won't bother moaning as I had it sorted within a hour of trial and error, please allow me to save you some pain...: *Make sure you connect to the 2.4khz wifi signal if you have a mutliband router for setup! (After setup you can run off 5.4khz no worries!) *Keep your A5 close to the router as possible, it's clearly easily rattled by other networks during setup. (If you know you're way around a router, adjust to a channel that is less used) *If you get the change, download Airstudio+ APK from online, it's STILL AVAILIBLE. Bear with it, it will work and when it does... This is a FANTASTIC speaker. I rarely have my expectations blown out of the water but the A5 is BRILLIANT; The amount of power and control!. I bought the A5 for my bedroom and I couldn't be happier, during setup I used this in my living room and was blown away by the bass response and clarity (had to tone the bass down!). It stood up to a full hifi; an incredible achievement for a small very very pretty diamond! So yes, it still is a pain in the backside to setup, but once done, you forget straight away and enjoy your music in true style!

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Cet avis concerne le produit AW5000 A5 wireless Hi-Fi speaker

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