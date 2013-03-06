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Arrêté
AW3000/10
Toute votre musique en haute fidélité... sans fil !
Écoutez votre musique sans fil et en haute-fidélité grâce à l'enceinte Hi-Fi sans fil Philips Fidelio. Diffusez votre musique sans fil grâce aux 4 haut-parleurs Hi-Fi de cette enceinte compacte, pour une expérience encore plus immersive.
Son stéréo haute fidélité
36 W, 4 haut-parleurs Hi-Fi
Entrée analogique
Disponible depuis l'App Store d'Apple et Google Play, cette application détecte automatiquement les appareils portables et autres appareils compatibles connectés à votre réseau Wi-Fi domestique, et vous offre un contrôle immédiat de votre musique. Contrôlez la lecture de la musique, le volume et les réglages du son, ainsi que les services musicaux en ligne et la radio Internet depuis n'importe quel appareil, où que vous vous trouviez.
L'enceinte est équipée de haut-parleurs Hi-Fi spécialement orientés et de qualité professionnelle, afin de produire la scène sonore la plus étendue et la plus immersive possible. Grâce à l'orientation des haut-parleurs, vous profitez d'un son dynamique inégalé, quelle que soit votre position dans la pièce. Avec son design exclusif, cette enceinte se fond dans tous les intérieurs.
L'entrée ligne vous permet de connecter des sources musicales externes au système Philips autrement qu'avec la connexion sans fil. Connectez simplement les enceintes à l'entrée ligne, à la sortie audio ou à la prise casque d'un appareil multimédia (lecteur de CD/DVD, téléviseur ou baladeur MP3, par exemple).
Récompenses
3.0
sur 5
99
Avis
Dade
06/03/2013
Italia
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto buona fedeltà nella riproduzione. Non si capisce come utilizzare Deezer o spotyfy senza tablet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AW3000 Altoparlante Hi-Fi wireless A3
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AW3000 Altoparlante Hi-Fi wireless A3
Harm1976
24/07/2017
Nederland
Perfecte TV & PC speakers
Heb er 2 en nu beiden aangesloten op m'n PC/TV (1 op links & 1 op het rechter kanaal) en het geluid is PERFECT. Prima bas en ruimtelijke klank. Ook de internet radio werkt prima, waarschijnlijk omdat de router dichtbij staat. Eerst stond 1 in de slaapkamer, nadat ik een wifi versterker had geplaats werkte alles prima. Begrijp niet dat Philips niet even iemand de app laat updaten. Kost wat centen maar al die klagende klanten is toch slechte reclame ?
Cet avis concerne le produit AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Cet avis concerne le produit AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Trickolausi
10/09/2016
Deutschland
Klang super!!!
Die Boxen aw3000 sind klanglich der Hammer. Viel besser als die kleine Sonos, weil Stereo. Mit Chromecast Audio ist echtes Multiroom möglich. Die Airstudio App benutze ich nur zum an/ausschalten. @philips da wäre eine Funktion "alle Boxen aus / an" super :) Gebraucht wie auch neu zu absoluten Schäppchenpreisen zu finden. Kaufempfehlung !!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3
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