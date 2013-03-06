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Arrêté

Philips FidelioEnceinte Hi-Fi sans fil A3

AW3000/10

3

| (99) Avis

1 récompense

Toute votre musique en haute fidélité... sans fil !

Écoutez votre musique sans fil et en haute-fidélité grâce à l'enceinte Hi-Fi sans fil Philips Fidelio. Diffusez votre musique sans fil grâce aux 4 haut-parleurs Hi-Fi de cette enceinte compacte, pour une expérience encore plus immersive.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Toute votre musique en haute fidélité... sans fil !

  • Son stéréo haute fidélité

  • 36 W, 4 haut-parleurs Hi-Fi

  • Entrée analogique

AirStudio+ Lite, pour diffuser et contrôler la musique depuis un appareil portable

AirStudio+ Lite, pour diffuser et contrôler la musique depuis un appareil portable

Disponible depuis l'App Store d'Apple et Google Play, cette application détecte automatiquement les appareils portables et autres appareils compatibles connectés à votre réseau Wi-Fi domestique, et vous offre un contrôle immédiat de votre musique. Contrôlez la lecture de la musique, le volume et les réglages du son, ainsi que les services musicaux en ligne et la radio Internet depuis n'importe quel appareil, où que vous vous trouviez.

Haut-parleurs orientés, pour un son stéréo au champ plus large

Haut-parleurs orientés, pour un son stéréo au champ plus large

L'enceinte est équipée de haut-parleurs Hi-Fi spécialement orientés et de qualité professionnelle, afin de produire la scène sonore la plus étendue et la plus immersive possible. Grâce à l'orientation des haut-parleurs, vous profitez d'un son dynamique inégalé, quelle que soit votre position dans la pièce. Avec son design exclusif, cette enceinte se fond dans tous les intérieurs.

Entrée ligne audio

Entrée ligne audio

L'entrée ligne vous permet de connecter des sources musicales externes au système Philips autrement qu'avec la connexion sans fil. Connectez simplement les enceintes à l'entrée ligne, à la sortie audio ou à la prise casque d'un appareil multimédia (lecteur de CD/DVD, téléviseur ou baladeur MP3, par exemple).

Spécificités Techniques

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Récompenses

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3.0

sur 5

99

Avis

06/03/2013

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto buona fedeltà nella riproduzione. Non si capisce come utilizzare Deezer o spotyfy senza tablet

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AW3000 Altoparlante Hi-Fi wireless A3

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AW3000 Altoparlante Hi-Fi wireless A3

24/07/2017

Nederland

Nederland

Perfecte TV & PC speakers

Heb er 2 en nu beiden aangesloten op m'n PC/TV (1 op links & 1 op het rechter kanaal) en het geluid is PERFECT. Prima bas en ruimtelijke klank. Ook de internet radio werkt prima, waarschijnlijk omdat de router dichtbij staat. Eerst stond 1 in de slaapkamer, nadat ik een wifi versterker had geplaats werkte alles prima. Begrijp niet dat Philips niet even iemand de app laat updaten. Kost wat centen maar al die klagende klanten is toch slechte reclame ?

Cet avis concerne le produit AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

Cet avis concerne le produit AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

10/09/2016

Deutschland

Deutschland

Klang super!!!

Die Boxen aw3000 sind klanglich der Hammer. Viel besser als die kleine Sonos, weil Stereo. Mit Chromecast Audio ist echtes Multiroom möglich. Die Airstudio App benutze ich nur zum an/ausschalten. @philips da wäre eine Funktion "alle Boxen aus / an" super :) Gebraucht wie auch neu zu absoluten Schäppchenpreisen zu finden. Kaufempfehlung !!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3

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