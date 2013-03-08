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Arrêté
AW1000/10
Toute votre musique en haute fidélité... sans fil !
Le lien Hi-Fi sans fil Philips Fidelio connectant votre chaîne Hi-Fi vous donne accès à toute votre bibliothèque musicale ainsi qu'aux stations de radio Internet, sans bouger de votre fauteuil. Utilisez votre smartphone ou votre tablette Android ou Apple pour parcourir et écouter votre musique.
De la chaîne Hi-Fi au système sans fil
Sortie numérique et S/E analogiques
Il n'y a pas mieux qu'un abonnement à des services musicaux en ligne pour découvrir toutes sortes de musiques, y compris les dernières sorties. Elles vous sont accessibles à tout moment et en tous lieux, dès lors que vous avez une connexion Internet. Avec les appareils Hi-Fi sans fil Philips, vous n'avez plus besoin d'allumer votre ordinateur pour profiter des services musicaux en ligne.
Configuration facile, ultra-pratique. Installation simplifiée - Produit Plug & Play
3.3
sur 5
53
Avis
DaddyCool
08/03/2013
France
Acheteur vérifié
Pratique et fonctionel
Un bon element complementaire pour mettre a niveau a moindre frais son installation audio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AW1000 Lien hi-fi sans fil A1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AW1000 Lien hi-fi sans fil A1
Tomiosna
07/10/2014
Deutschland
Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt
Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
Oui, je recommande ce produit
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rob53
03/05/2014
Nederland
werkt uitstekend
via netwerk kabel en audio kabel naar mijn versterker. werkt prima en een uitstekend geluid. deezer werkt ook prima geen spijt van erg makkelijk instaleren.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AW1000 A1 draadloze HiFi-link
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