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Arrêté
Super Lift&Cut
Têtes flexibles
Le système étanche AquaTec assure un rasage à sec tout en douceur ou une sensation de fraîcheur sur peau mouillée. Son utilisation est optimale avec un gel ou une mousse à raser pour encore plus de confort, même sous la douche.
Les têtes de protection anti-frottement arrondies épousent les formes de votre visage afin de limiter les irritations.
Le système à double lame intégré au rasoir électrique Philips permet de soulever les poils afin de les couper au plus près pour un résultat impeccable.
4.0
sur 5
1383
Avis
82%
recommandent ce produit
didier2009
10/04/2020
France
impeccable
tres bon produit hyper efficace lame performante et resistante dans le temps
Pour
resistant
Contre
un peu cher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AquaTouch AT890/20 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AquaTouch AT890/20 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Isam1166
19/07/2019
France
Toujours un plaisir
C'est toujours un plaisir que de découvrir un nouveau rasoir PHILIPS. Jamais déçu, d'une belle efficacité et d'un design très agréable. Fidèle à la marque depuis plus de 40 ans, ce n'est pas demain que j'en changerai.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche
jd11300
19/07/2019
France
Acheteur vérifié
Toujours un plaisir
C'est toujours un plaisir que de découvrir un nouveau rasoir PHILIPS. Jamais déçu, d'une belle efficacité et d'un design très agréable. Fidèle à la marque depuis plus de 40 ans, ce n'est pas demain que j'en changerai.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche