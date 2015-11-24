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Diffusez votre musique et chargez votre téléphone Android
La station d'accueil AS130 vous permet de diffuser de la musique haute qualité via Bluetooth et de charger votre téléphone Android en un clin d'œil.
Bluetooth®
pour Android
6 W
La nouvelle station Philips FlexiDock améliorée est dotée d'un connecteur micro-USB, idéal pour tout téléphone Android. Avec ses bords arrondis, le mécanisme de connexion est parfaitement adapté aux téléphones Android. Il offre une adaptabilité optimale. Faites simplement glisser le connecteur vers la gauche ou la droite, ou faites-le pivoter de manière à ce qu'il corresponde à l'emplacement et à l'orientation du port micro-USB de votre téléphone. Unique en son genre, cette flexibilité extrême répond aux besoins des téléphones Android de différentes marques, quelles que soient la position et l'orientation du connecteur micro-USB.
Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
Téléchargeable sur Google Play, le widget Philips Bluetooth Audio Connect vous permet de connecter et d'appairer facilement votre appareil mobile à n'importe quel appareil audio Bluetooth Philips. Tapez sur l'icône du widget pour ajouter, appairer et connecter automatiquement votre appareil à l'appareil audio Bluetooth Philips. Une fois l'appareil appairé, vous pouvez renommer et modifier les icônes. Ce widget vous permet d'utiliser plusieurs appareils audio Philips, afin de basculer facilement entre différents appareils Bluetooth. Tapez simplement sur l'appareil audio Philips de votre choix pour lancer le streaming.
4.3
sur 5
10
Avis
100%
recommandent ce produit
jesusgonji
24/11/2015
España
Acheteur vérifié
volver a poner en catalogo o alguno similar
todo en uno: altavoz, reloj y cargador de móvil. es justo lo que buscaba. es estupendo para la mesilla de noche.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS130 altavoz base inalámbrico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS130 altavoz base inalámbrico
Zaffy96
14/09/2015
Italia
Acheteur vérifié
Fantastica docking station
Docking station con un grande sound,preciso e senza vibrazioni. Carica lo smartphone egregiamente,bello e utile l'orologio.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS130 sistema docking con altoparlanti wireless
Oui, je recommande ce produit
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RobertW
01/12/2013
Deutschland
handlich - praktisch - gut
Die Dockingstation hat ein klasse Design und ist nicht so groß, so dass man diese auch perfekt auf dem kleinsten Nachttisch unterbringt. Wie für Philips-Produkte üblich ist die Bedienung einfach und fast selbsterklärend. Die Kurzanleitung reicht vollkommen aus.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS130 Kabelloses Lautsprecherdock
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS130 Kabelloses Lautsprecherdock