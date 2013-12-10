Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
AJM180/12
Libérez votre musique numérique
Écoutez votre musique numérique chez vous, en branchant votre périphérique USB ou votre lecteur MP3 sur le radio-réveil CD compact AJM180. En plus de bénéficier d'une qualité sonore élevée, vous pouvez choisir comment bien commencer la journée au son de votre musique préférée, de la radio ou d'une alarme.
CD
USB
Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.
Signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles. Le phonocapteur laser et le circuit décodeur de CD des lecteurs compatibles CD-RW sont conçus spécialement pour lire les couches d'enregistrement à changement de phase CD-RW audio pour que vous puissiez toujours lire les disques que vous enregistrez.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.0
sur 5
2
Avis
Amélie
10/12/2013
France
Bon produit, efficace
Radio-réveil qui remplit bien ses fonctions avec un bon éclairage et un volume élevé. Le périphérique USB est très pratique pour écouter son propre son et j'apprécie aussi de pouvoir avoir encore un lecteur pour mes CD. Il faut prendre un peu la main pour faire les premiers réglages mais sinon c'est un très bon produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJM180 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJM180 Radio-réveil
KINS
15/07/2012
France
Son médiocre et ergonomie à revoir
Le design m'attire toujours chez Philips mais le son est rarement en rendez-vous et la quantité laisse à désirer. Sur le modèle en particulier l'ergonomie est à revoir : activer le réveil, changer l'heure mis exemple sont un peu alambiqué comparé à des équivalents Sony par exemple.
Cet avis concerne le produit AJM180 Radio-réveil
Cet avis concerne le produit AJM180 Radio-réveil