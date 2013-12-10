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Arrêté

Radio-réveil

AJM180/12

3

| (2) Avis

Libérez votre musique numérique

Écoutez votre musique numérique chez vous, en branchant votre périphérique USB ou votre lecteur MP3 sur le radio-réveil CD compact AJM180. En plus de bénéficier d'une qualité sonore élevée, vous pouvez choisir comment bien commencer la journée au son de votre musique préférée, de la radio ou d'une alarme.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de votre musique ou radio préférée

Libérez votre musique numérique

  • CD

  • USB

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.

Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Compatible avec les CD-R et les CD-RW

Signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles. Le phonocapteur laser et le circuit décodeur de CD des lecteurs compatibles CD-RW sont conçus spécialement pour lire les couches d'enregistrement à changement de phase CD-RW audio pour que vous puissiez toujours lire les disques que vous enregistrez.

Connexion auxiliaire pour votre lecteur de musique MP3

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Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.0

sur 5

2

Avis

5
3
1

10/12/2013

France

France

Bon produit, efficace

Radio-réveil qui remplit bien ses fonctions avec un bon éclairage et un volume élevé. Le périphérique USB est très pratique pour écouter son propre son et j'apprécie aussi de pouvoir avoir encore un lecteur pour mes CD. Il faut prendre un peu la main pour faire les premiers réglages mais sinon c'est un très bon produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJM180 Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJM180 Radio-réveil

15/07/2012

France

France

Son médiocre et ergonomie à revoir

Le design m'attire toujours chez Philips mais le son est rarement en rendez-vous et la quantité laisse à désirer. Sur le modèle en particulier l'ergonomie est à revoir : activer le réveil, changer l'heure mis exemple sont un peu alambiqué comparé à des équivalents Sony par exemple.

Cet avis concerne le produit AJM180 Radio-réveil

Cet avis concerne le produit AJM180 Radio-réveil

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