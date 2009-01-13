Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Assistance
AJL305/12
Arrêté
Pourquoi mon enregistrement vocal s'arrête-t-il sur mon radio réveil Philips ?
Comment laisser un message vocal sur mon radio réveil Philips ?
Comment activer la fonction de luminosité automatique sur le radio réveil Philips ?
Comment vérifier le volume de mémoire occupé de mon radio réveil Philips ?
Comment régler le timer de mon radio-réveil Philips ?
Comment régler l’alarme de mon radio-réveil Philips ?
Comment régler l’horloge de mon radio-réveil Philips ?
Comment afficher l'heure de mon AJL305 Philips?
Comment changer le format de l’heure de ma radio Philips ?
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit