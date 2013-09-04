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Arrêté
AJH5100/12
Réveillez-vous et endormez-vous avec la nature
Laissez les bruits apaisants de la nature ou la musique emplir votre chambre. Vous avez le choix entre 20 sons ou mélodies pour vos alarmes, à moins que vous ne préfériez la mise en veille programmable avec diminution progressive du volume de la musique. Le radio-réveil Philips est en outre équipé de lumières d'ambiance multicolores.
Sons apaisants
Alarme, sons naturels
Branchement et réglage
20 sons préchargés vous aident à vous endormir et à vous réveiller de la meilleure façon possible, avec 15 mélodies choisies pour créer une ambiance paisible dans votre chambre et fomenter un sommeil réparateur. Laissez-vous bercer par les sons de la nature comme si vous étiez en pleine forêt, en écoutant un battement de cœur apaisant ou le souffle du vent, ou encore au son de mélodies spécialement composées pour le repos. Au matin, vous vous réveillerez en meilleure forme avec l'un des cinq sons de réveil, comme le son d'une cloche ou le gazouillement des oiseaux. En plus de grand choix de bruits et de mélodies, vous pourrez aussi choisir de vous réveiller au son de la radio ou du vibreur.
Vous pouvez programmer la minuterie de mise en veille pour écouter de la musique pendant le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Outre ses caractéristiques écoénergétiques, cette fonction vous permet de vous laisser aller à un sommeil réparateur sans vous soucier de baisser le son et sans sursaut au moment de l'arrêt de la musique.
La couleur et la lumière ont une influence sur votre humeur. Une certaine ambiance peut vous donner plus d'énergie tandis qu'une autre vous apaisera. Les lumières de couleur sont aussi une excellente façon de donner une touche distinctive à votre décor. Ce radio-réveil est équipé de lumières d'ambiance multicolores pouvant générer plus de 32 000 nuances différentes. Choisissez l'ambiance qui conviendra le mieux à votre humeur ou à votre décor!
3.4
sur 5
11
Avis
kiaria80
04/09/2013
Italia
sveglia eccellente
Radio sveglia dal design eccellente. bellissimi i suoni della natura!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJH5100 Radiosveglia
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJH5100 Radiosveglia
mich
16/06/2013
België
Excellent achat
Il est dommage que la lumiere ne soit pas en parallele de la fonction de reveil ou d'endormissement pour le reste excellent produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJH5100 Clock Radio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJH5100 Clock Radio
redangelo
08/09/2013
Italia
Bella ed affidabile
Design fine ed accurato, mantiene quello che promette anche dopo un blackout, insomma bella ed affidabile. Avrei preferito un suono più naturale.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJH5100 Radiosveglia
Oui, je recommande ce produit
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