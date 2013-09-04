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Arrêté

Radio-réveil

AJH5100/12

3.4

| (11) Avis

Réveillez-vous et endormez-vous avec la nature

Laissez les bruits apaisants de la nature ou la musique emplir votre chambre. Vous avez le choix entre 20 sons ou mélodies pour vos alarmes, à moins que vous ne préfériez la mise en veille programmable avec diminution progressive du volume de la musique. Le radio-réveil Philips est en outre équipé de lumières d'ambiance multicolores.

Voir tous les avantages

Avec des lumières d'ambiance multicolores

Réveillez-vous et endormez-vous avec la nature

  • Sons apaisants

  • Alarme, sons naturels

  • Branchement et réglage

20 bruits de la nature et mélodies pour s'endormir et se réveiller calmement

20 bruits de la nature et mélodies pour s'endormir et se réveiller calmement

20 sons préchargés vous aident à vous endormir et à vous réveiller de la meilleure façon possible, avec 15 mélodies choisies pour créer une ambiance paisible dans votre chambre et fomenter un sommeil réparateur. Laissez-vous bercer par les sons de la nature comme si vous étiez en pleine forêt, en écoutant un battement de cœur apaisant ou le souffle du vent, ou encore au son de mélodies spécialement composées pour le repos. Au matin, vous vous réveillerez en meilleure forme avec l'un des cinq sons de réveil, comme le son d'une cloche ou le gazouillement des oiseaux. En plus de grand choix de bruits et de mélodies, vous pourrez aussi choisir de vous réveiller au son de la radio ou du vibreur.

Le minuteur de veille baisse progressivement le volume de la musique.

Le minuteur de veille baisse progressivement le volume de la musique.

Vous pouvez programmer la minuterie de mise en veille pour écouter de la musique pendant le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Outre ses caractéristiques écoénergétiques, cette fonction vous permet de vous laisser aller à un sommeil réparateur sans vous soucier de baisser le son et sans sursaut au moment de l'arrêt de la musique.

Lumières d'ambiance multicolores pour aller avec votre style

Lumières d'ambiance multicolores pour aller avec votre style

La couleur et la lumière ont une influence sur votre humeur. Une certaine ambiance peut vous donner plus d'énergie tandis qu'une autre vous apaisera. Les lumières de couleur sont aussi une excellente façon de donner une touche distinctive à votre décor. Ce radio-réveil est équipé de lumières d'ambiance multicolores pouvant générer plus de 32 000 nuances différentes. Choisissez l'ambiance qui conviendra le mieux à votre humeur ou à votre décor!

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.4

sur 5

11

Avis

2

04/09/2013

Italia

Italia

sveglia eccellente

Radio sveglia dal design eccellente. bellissimi i suoni della natura!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJH5100 Radiosveglia

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJH5100 Radiosveglia

16/06/2013

België

België

Excellent achat

Il est dommage que la lumiere ne soit pas en parallele de la fonction de reveil ou d'endormissement pour le reste excellent produit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJH5100 Clock Radio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJH5100 Clock Radio

08/09/2013

Italia

Italia

Bella ed affidabile

Design fine ed accurato, mantiene quello che promette anche dopo un blackout, insomma bella ed affidabile. Avrei preferito un suono più naturale.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJH5100 Radiosveglia

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Cet avis concerne le produit AJH5100 Radiosveglia

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