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Arrêté

Radio-réveil 2 stations d'accueil 3 moyens de charge

AJ7260D/12

3.7

| (23) Avis

Réveil en musique

Écoutez et rechargez vos iPod/iPhone/iPad via le connecteur Lightning ou le connecteur 30 broches, tout en profitant d'un son clair et puissant. Cet élégant radio-réveil pouvant accueillir deux iPod/iPhone/iPad est en outre doté d'un port USB supplémentaire, pour pouvoir recharger jusqu'à trois appareils en même temps et avoir la certitude de vous réveiller à l'heure.

Voir tous les avantages

avec cette station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Réveil en musique

  • Double dock Apple pour iPod/iPhone/iPad

  • Port USB pour charge

  • FM, double alarme

  • 8 W

Système de station d'accueil double diffusant la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre iPad tout en le rechargeant

Transducteurs en néodyme diffusant un son limpide

Puissance de sortie totale de 8 W RMS

Puissance de sortie totale de 8 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 8 W RMS. RMS signifie Root Mean Square (valeur efficace en français). Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus le nombre de watts est élevé, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 5

23

Avis

18/04/2014

France

France

Produit excellent facile utilisation

Excellent ,prise USB arrière géniale permet de connecter nombres d'appareil.rare sur d'autre produit .qualité son très bonne ,design correct ravis de mon achat.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7260D Radio-réveil 2 stations d'accueil 3 moyens de charge

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Cet avis concerne le produit AJ7260D Radio-réveil 2 stations d'accueil 3 moyens de charge

08/04/2014

France

France

Philips Radio-réveil 2 stations d'accueil 3 moyens de charge AJ7260D Connecteur Lightning, connecteur 30 broches et charge USB pour iPod/iPhone/iPad

Très bon produit, où l'on peut écouter des stations de radios, depuis iPod/iPhone/iPad, se réveiller avec iPod/iPhone/iPad, en mettant l'alarme....

Oui, je recommande ce produit

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26/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Nice Clock/Radio/iPhone and iPad charger

Bought this as a gift, the person that received this says it is a great Radio Alarm clock and charge up both the iPhone and iPad on this device at night, very convenient when it is just sitting on the bedside table.

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Cet avis concerne le produit AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

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