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Arrêté
AJ7260D/12
Réveil en musique
Écoutez et rechargez vos iPod/iPhone/iPad via le connecteur Lightning ou le connecteur 30 broches, tout en profitant d'un son clair et puissant. Cet élégant radio-réveil pouvant accueillir deux iPod/iPhone/iPad est en outre doté d'un port USB supplémentaire, pour pouvoir recharger jusqu'à trois appareils en même temps et avoir la certitude de vous réveiller à l'heure.
Double dock Apple pour iPod/iPhone/iPad
Port USB pour charge
FM, double alarme
8 W
Ce système a une puissance de sortie totale de 8 W RMS. RMS signifie Root Mean Square (valeur efficace en français). Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus le nombre de watts est élevé, meilleur est le son émis par le haut-parleur.
3.7
sur 5
23
Avis
Lama
18/04/2014
France
Produit excellent facile utilisation
Excellent ,prise USB arrière géniale permet de connecter nombres d'appareil.rare sur d'autre produit .qualité son très bonne ,design correct ravis de mon achat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7260D Radio-réveil 2 stations d'accueil 3 moyens de charge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7260D Radio-réveil 2 stations d'accueil 3 moyens de charge
Vosgien
08/04/2014
France
Philips Radio-réveil 2 stations d'accueil 3 moyens de charge AJ7260D Connecteur Lightning, connecteur 30 broches et charge USB pour iPod/iPhone/iPad
Très bon produit, où l'on peut écouter des stations de radios, depuis iPod/iPhone/iPad, se réveiller avec iPod/iPhone/iPad, en mettant l'alarme....
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7260D Radio-réveil 2 stations d'accueil 3 moyens de charge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7260D Radio-réveil 2 stations d'accueil 3 moyens de charge
Ashash
26/02/2016
United Kingdom
Acheteur vérifié
Nice Clock/Radio/iPhone and iPad charger
Bought this as a gift, the person that received this says it is a great Radio Alarm clock and charge up both the iPhone and iPad on this device at night, very convenient when it is just sitting on the bedside table.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7260D Dual dock triple charging clock radio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7260D Dual dock triple charging clock radio