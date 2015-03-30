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Arrêté

Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

2

| (2) Avis

Réveil en musique

Écoutez et rechargez vos iPod/iPhone/iPad via le connecteur Lightning, tout en profitant d'un son clair et puissant. Cet élégant radio-réveil est en outre doté d'un port USB supplémentaire vous permettant de charger un appareil tout en vous donnant la certitude de vous réveiller à l'heure.

Voir tous les avantages

avec cette station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Réveil en musique

  • avec connecteur Lightning

  • pour iPod/iPhone/iPad

  • Port USB pour charge

  • 8 W, FM, double alarme

Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning

Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning

Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craindrez plus d'épuiser votre batterie.

Transducteurs en néodyme diffusant un son limpide

Puissance de sortie totale de 8 W RMS

Puissance de sortie totale de 8 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 8 W RMS. RMS signifie Root Mean Square (valeur efficace en français). Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus le nombre de watts est élevé, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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2.0

sur 5

2

Avis

5
4
2

30/03/2015

Nederland

Nederland

Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg

Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.

Cet avis concerne le produit AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad

Cet avis concerne le produit AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad

25/03/2016

France

France

Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!

Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)

Cet avis concerne le produit AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Cet avis concerne le produit AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

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