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Arrêté
AJ6200D/12
Réveillez-vous en musique avec votre iPod/iPhone
Diffusez la musique de votre iPod/iPhone et chargez-le par connecteur Lightning grâce à cet élégant radio-réveil Philips offrant un port USB supplémentaire, 5 W de puissance, un tuner FM numérique avec présélections, et des boutons de grande taille en façade permettant de régler facilement l'horloge et l'alarme.
avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone
Port USB pour charge
5 W, FM, double alarme
Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craindrez plus d'épuiser votre batterie.
La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
2.5
sur 5
11
Avis
FBMm
20/02/2015
France
Très simple d'utilisation
Très bon réveil, simple d'usage, facile à régler, bonne réception radio, qualité de son plutôt correct. Je l'ai acheté malgré de mauvais commentaires et je suis plutôt satisfait car ils ne sont pas très justifiés. Hormis la fréquence radio qui s'affiche plutôt que l'heure lors du réveil, un peu bête effectivement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
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liderplayer
18/09/2015
España
Música y radio accesible
Es muy cómodo tener un sitio donde cargar el iphone y oir música, y saber qué se puede oir la radio.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
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Rudi
07/01/2014
France
Excellent produit mais ....
Produit très bien fini. J'aime le design classique, pas trop moderne. Les touches sont agréables, le son très bon (pour un radio réveil hein !! ;) ) L'ergonomie très bonne ; je l'ai réglé en 5 minutes sans lire la notice. Hélas j'aurai été prêt a payer un peu plus cher pour mettre ces 2 étoiles de plus à mon évaluation globale : 1- Une coque de telephone est prohibée pour installer l'iphone sur le dock 2- Le RDS, pour connaitre la station sur laquelle nous sommes, aurait été appréciable (même avec un afficheur réduit) ; en effet, il y a 20 stations mémorisables .. Mais personnellement je suis incapable de retenir les correspondances de 20 fréquences différentes ..
Cet avis concerne le produit AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
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