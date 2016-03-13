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Arrêté

Radio-réveil

AJ4300B/12

2.7

| (9) Avis

Commencez la journée à votre rythme !

Réveillez-vous à votre rythme grâce aux alarmes doubles, pour vous et votre moitié. Les présélections FM permettent à chacun de se réveiller en écoutant son émission radio préférée, à moins que vous ne préfériez le buzzer. Utilisez le port USB intégré pour recharger n'importe quel appareil portable.

Voir tous les avantages

Commencez la journée à votre rythme !

  • Tuner numérique FM

  • Double alarme

  • Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort

Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort

Vous pouvez contrôler facilement le temps de diffusion de la radio Philips en réglant le nombre de minutes souhaité sur la minuterie numérique. Celle-ci décompte automatiquement le temps défini et éteint la radio une fois le temps écoulé.

Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.

Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.7

sur 5

9

Avis

2

13/03/2016

France

France

Acheteur vérifié

APPAREIL AU LOOK SYMPA

utilisation moins simple que prévisible. Esthétiquement rien à dire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ4300B Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

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13/03/2016

France

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Acheteur vérifié

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19/02/2016

France

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Bon Produit

Bon design appareil simple à utiliser seul bémol la radio démarre avec un volume 2 qui est un peu fort lors du réveil. 20 stations mémorisables 2 alarmes semaine weekend

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ4300B Radio-réveil

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