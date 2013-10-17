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Arrêté

Radio-réveil

AJ4000B/12

3

| (1) Avis

Rechargez votre téléphone portable pendant la nuit

Commencez votre journée plein d'énergie avec ce radio-réveil. Il charge votre téléphone portable et votre appareil USB en même temps, pour que vous ne vous retrouviez jamais à plat. L'alarme peut être réglée sur la radio ou une sonnerie, tandis que l'alarme double vous permet de bénéficier de deux réveils.

Voir tous les avantages

câble micro-USB intégré

Rechargez votre téléphone portable pendant la nuit

  • Double port USB pour charge

  • Tuner analogique FM

  • Double alarme

  • Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.0

sur 5

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Avis

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17/10/2013

France

France

Fonctionnellement bien mais plastique de mauvaise qualité

Comme il s'agissait d'un cadeau, je souhaitais acheter un produit de qualité. Mon radio réveil Philips vieux de 15 ans étant toujours en pleine forme, je me suis orienté naturellement vers Philips. Je recherchais un radio réveil simple, fonctionnel et avec un simple tuner analogique (les modèles Philips avec tuner numérique ont une ergonomie qui me déplaît). Sur cet aspect, pas grand chose à redire. Le choix d'un bloc secteur avec le cordon inamovible (soudé) est étrange, d'autant qu'il y avait largement la place de caser le transfo dans le corps du radio réveil. Mais là où le bat blesse vraiment, c'est la qualité de fabrication : - Le plastique est de mauvaise qualité, très cheap, assez mince. Plus rien à voir avec mon Philips Aj3290. - Les 3 boutons du bas sont mal ajustés et ne sont pas clipsés (on peut les soulever très facilement avec l'ongle faisant entrevoir le circuit imprimé). - Les boutons latéraux à 2/3 positions sont d'une qualité exécrable indigne d'une marque comme Philips. Ils sont très désagréables à manoeuvrer, les crans ne sont pas francs et la position du milieu est difficile à trouver. Franchement très déçu par ce que devient Philips.

Cet avis concerne le produit AJ4000B Radio-réveil

Cet avis concerne le produit AJ4000B Radio-réveil

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