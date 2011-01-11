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Arrêté

Radio-réveil

AJ3540/12

3.5

| (28) Avis

Radio-réveil grand écran

Radio-réveil pratique avec très grand afficheur pour une lecture aisée, et deux alarmes indépendantes, prévues pour deux personnes. Pour commencer la journée à l'heure, réveillez-vous au son de la radio ou du buzzer.

Voir tous les avantages

Radio-réveil grand écran

  • Grand écran

Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes

Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes

Le système audio de Philips vous permet de régler une alarme pour vous et une autre pour réveiller votre conjoint.

Syntoniseur FM/MW pour bien profiter de la radio

Syntoniseur FM/MW pour bien profiter de la radio

Syntoniseur stéréo FM/MW (AM)

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou de l'alarme

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou de l'alarme

Réveillez-vous au son de la station de radio que vous écoutiez hier soir ou du vibreur. Il vous suffit de régler votre radio-réveil Philips pour qu'il vous réveille au son qui vous convient à l'heure choisie.

Spécificités Techniques

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3.5

sur 5

28

Avis

11/01/2011

France

France

Trés bonne qualité, trés trés visible la nuit , peut etre meme trop.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3540 Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3540 Radio-réveil

06/01/2012

Deutschland

Deutschland

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3540 Radiowecker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3540 Radiowecker

12/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product voldoet volledig aan onze eisen!

De wekker heeft een duidelijk display, wat ook goed te lezen is voor mensen met slechte ogen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3540 Klokradio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3540 Klokradio

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