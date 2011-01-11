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Arrêté
AJ3540/12
Radio-réveil grand écran
Radio-réveil pratique avec très grand afficheur pour une lecture aisée, et deux alarmes indépendantes, prévues pour deux personnes. Pour commencer la journée à l'heure, réveillez-vous au son de la radio ou du buzzer.
Grand écran
Le système audio de Philips vous permet de régler une alarme pour vous et une autre pour réveiller votre conjoint.
Syntoniseur stéréo FM/MW (AM)
Réveillez-vous au son de la station de radio que vous écoutiez hier soir ou du vibreur. Il vous suffit de régler votre radio-réveil Philips pour qu'il vous réveille au son qui vous convient à l'heure choisie.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.5
sur 5
28
Avis
PATGY
11/01/2011
France
Trés bonne qualité, trés trés visible la nuit , peut etre meme trop.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3540 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3540 Radio-réveil
nabrik
06/01/2012
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3540 Radiowecker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3540 Radiowecker
KeesO
12/10/2011
Nederland
Dit product voldoet volledig aan onze eisen!
De wekker heeft een duidelijk display, wat ook goed te lezen is voor mensen met slechte ogen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3540 Klokradio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3540 Klokradio