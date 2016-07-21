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Arrêté

Radio réveil avec tuner numérique

AJ3116/12

2.6

| (16) Avis

Commencez la journée à votre rythme !

Cet élégant radio-réveil Philips fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio FM, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de la radio ou du buzzer.

Commencez la journée à votre rythme !

  • Tuner numérique FM

  • Double alarme

  • Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant

Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

Avec la mise en veille programmable, choisissez le délai pendant lequel vous souhaitez écouter la radio avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez la station de radio qui bercera votre sommeil. La radio Philips fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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2.6

sur 5

16

Avis

21/07/2016

España

España

Acheteur vérifié

Cumple perfectamente con lo que buscaba

Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3116 Radio reloj con sintonización digital

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3116 Radio reloj con sintonización digital

02/01/2018

France

France

Acheteur vérifié

excellent radio reveil

Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique

Oui, je recommande ce produit

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02/01/2018

France

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excellent radio reveil

Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique

Oui, je recommande ce produit

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