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Arrêté
AE6790/00
Radio numérique nomade
Radio numérique de poche ultra compacte avec 20 présélections et réglage automatique des stations.
Tuner numérique FM/MW
20 présélections
Casque stéréo
Fonctionne sur piles
L'horloge intégrée indique l'heure avec précision. Lorsque la radio est éteinte, l'heure s'affiche pour plus de confort.
Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
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2.9
sur 5
28
Avis
10/12/2011
España
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AE6790 Radio portátil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AE6790 Radio portátil
tubconn
21/05/2012
Nederland
Goede ontvangst, net design
Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AE6790 Draagbare radio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AE6790 Draagbare radio
03/01/2012
Nederland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AE6790 Draagbare radio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AE6790 Draagbare radio