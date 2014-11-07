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Arrêté
AD385/12
Écoutez la musique depuis votre iPhone 5, sans fil
Sur votre bureau ou ailleurs, la station d'accueil AD385 offre un son clair et enveloppant. Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers iPod grâce au connecteur Lightning, elle dispose également du Bluetooth et d'une batterie rechargeable pour écouter de la musique sans fil.
Bluetooth®
avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone
8 W, batterie rechargeable
L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée aussi fiable qu'écoénergétique. Cette technologie permet une connexion sans fil aisée à votre iPod/iPhone/iPad ou à d'autres périphériques Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, des tablettes ou même des ordinateurs portatifs, pour pouvoir profiter facilement sur votre haut-parleur de votre musique préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.
3.7
sur 5
3
Avis
whk54
07/11/2014
France
juste bon.
un bête et méchant dock permettant le sans fil. tres pratique quand on souhaite pouvoir garder son téléphone à porté de main et continuer à l'utiliser normalement. en cas d'appel, la transmission vers le dock s'arrête, et reprend une fois l'appel fini, simple et efficace :) le son y est tres bon pour un appareil de ce gabarit, les basses, et les aigues sont bien présentes. et le son rayonne plutôt bien, il ne souffre pas de la directivité, et c'est un bon point. le contrôle du son depuis le téléphone, tres appréciable aussi. et la prise jack, appréciable aussi pour l'utiliser en simple ampli. bref, personellement, aucuns regrets. c'est un bon produit. du philips comme j'ai toujours apprécié.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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kenoi
14/04/2015
Norge
Kjempe grei høytaler med dokkingstasjon for iPhone 5s
Kjøpte denne fordi vi har han en Iphone 5s med lightning kontakt og for å få bedre lyd ut av mobilen, trådløst. Dette funket kjempe enkelt, musikken strømmet ut av høyttaleren etter kun få minutter etter ut pakket fra esken. Veldig brukervennlig og greit der. Men denne høyttaleren skulle brukes med en bærbar pc også. Og der manglet 3,5 mm lydkabelen som en kobler disse sammen med for å få ut lyd. Enten mangler de i esken eller så blir ikke kabelen levert med. Dette produktet kan så langt anbefales veldig mye :-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AD385 dokkinghøyttaler med Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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non83
14/08/2014
France
bof bof
très déçu, je viens d'ouvrir le carton (il y a 1 heure) impossible de faire le couplage bluetooth avec le PC ... et en branche directement l'ipod nano, impossible de monter le son autrement avec l'ipod, et le son est très bas !!!! je pense que je vais retourner le produit, car aucun forum ne traite de ces questions, aucune ligne à ce sujet sur le site de Philips non plus, dommage ... par contre je suis à l'écoute si quelqu'un des chez Philips ou autre à une solution.... :-(
Cet avis concerne le produit AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®
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