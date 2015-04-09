Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Casque DJ professionnel
Créé en collaboration avec Armin van Buuren, élu 5 fois meilleur DJ au monde, le casque A1PRO a été conçu pour vous faire profiter au mieux de votre musique électronique. Que vous soyez en déplacement ou en train de mixer, ce casque ajoute de la puissance et du dynamisme à chacun de vos titres.
Casque DJ professionnel
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage à plat
Des haut-parleurs de 40 mm en néodyme conçus pour une puissance de 2 500 mW offrent un son clair, dynamique et sans distorsion, même à volume élevé ou lorsque la puissance d'entrée audio est importante.
Sa conception arrière fermée optimise les basses et vous permet d'écouter votre musique à un volume aussi élevé que vous le souhaitez, sans déperdition. Les coussinets supra-auraux comblent l'espace entre vos oreilles et le casque, pour une excellente isolation phonique.
Bénéficiez d'une plus grande liberté de mouvement avec ce câble de 1,4 m dont la section en spirale lui permet de s'étendre à 1,8 m. Elle réduit la tension subie par les composants lorsque vous tirez sur le câble, et vous permet de bénéficier d'une longueur importante en évitant les nœuds.
4.2
sur 5
13
Avis
92%
recommandent ce produit
Mateo
09/04/2015
España
Descubrí otra música al usarlos, muy buenos
Lo unico malo que tiene es que se torna incomodo si lo usas durante bastante tiempo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit A1PRO Auriculares profesionales para DJ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit A1PRO Auriculares profesionales para DJ
MaxxGonza
19/11/2014
España
La Gloria en Auriculares.
El sonido ideal, el diseño excelente. Recomiendo !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit A1PRO Auriculares profesionales para DJ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit A1PRO Auriculares profesionales para DJ
Skyline
11/01/2018
Portugal
Som esplêndido
Dos melhores que tive. Som excelente Boa acustica Insonorização excelente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais
Coussinets remplaçables de 72 mm vendus séparément sur shop.philips.com et armadashop.com