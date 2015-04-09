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Arrêté

Casque DJ professionnel

A1PRO/00

4.2

| (13) Avis | 92% recommandent ce produit

Casque DJ professionnel

Créé en collaboration avec Armin van Buuren, élu 5 fois meilleur DJ au monde, le casque A1PRO a été conçu pour vous faire profiter au mieux de votre musique électronique. Que vous soyez en déplacement ou en train de mixer, ce casque ajoute de la puissance et du dynamisme à chacun de vos titres.

Voir tous les avantages

en collaboration avec Armin van Buuren

Casque DJ professionnel

  • Casque DJ professionnel

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage à plat

Haut-parleurs 40 mm, prise de charge de 2 500 mW pour une musique sans distorsion

Haut-parleurs 40 mm, prise de charge de 2 500 mW pour une musique sans distorsion

Des haut-parleurs de 40 mm en néodyme conçus pour une puissance de 2 500 mW offrent un son clair, dynamique et sans distorsion, même à volume élevé ou lorsque la puissance d'entrée audio est importante.

Conception arrière fermée et coussinets isolants pour une isolation phonique complète

Conception arrière fermée et coussinets isolants pour une isolation phonique complète

Sa conception arrière fermée optimise les basses et vous permet d'écouter votre musique à un volume aussi élevé que vous le souhaitez, sans déperdition. Les coussinets supra-auraux comblent l'espace entre vos oreilles et le casque, pour une excellente isolation phonique.

Câble extensible jusqu'à 1,8 m pour une plus grande liberté de mouvement

Bénéficiez d'une plus grande liberté de mouvement avec ce câble de 1,4 m dont la section en spirale lui permet de s'étendre à 1,8 m. Elle réduit la tension subie par les composants lorsque vous tirez sur le câble, et vous permet de bénéficier d'une longueur importante en évitant les nœuds.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.2

sur 5

13

Avis

92%

recommandent ce produit

2

09/04/2015

España

España

Descubrí otra música al usarlos, muy buenos

Lo unico malo que tiene es que se torna incomodo si lo usas durante bastante tiempo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit A1PRO Auriculares profesionales para DJ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit A1PRO Auriculares profesionales para DJ

19/11/2014

España

España

La Gloria en Auriculares.

El sonido ideal, el diseño excelente. Recomiendo !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit A1PRO Auriculares profesionales para DJ

Oui, je recommande ce produit

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11/01/2018

Portugal

Portugal

Som esplêndido

Dos melhores que tive. Som excelente Boa acustica Insonorização excelente

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais

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