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  • Un style élégant irrésistible
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WhiteVision ultraUn style blanc élégant

9005WVUB1

3.8
| (256) Avis
Un style élégant irrésistible
La Philips WhiteVision ultra dotée de notre revêtement dernière formule produit une magnifique lumière blanche. Cette lampe halogène légale sur voie publique est la plus blanche de notre gamme. Elle est idéale pour un style élégant.
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Nos derniers éclairages automobiles blancs élégants

Un style élégant irrésistible

  • Type de lampe : HB3

  • 12 V, 60 W

  • Jusqu'à 60 % de visibilité en plus

  • Aspect blanc vif

  • Nombre de lampes : 1

Lumière blanche vive

Avec leur lumière blanche vive, les éclairages avant Philips WhiteVision ultra révolutionnent l'allure de votre voiture. C'est le choix parfait pour une expérience de conduite lumineuse et élégante.

Nouveaux phares avant halogènes apportant un aspect très élégant

Philips WhiteVision Ultra est conçue pour les conducteurs souhaitant une amélioration avec le style et l'apparence rappelant ceux de l'éclairage LED, mais qui conduisent un véhicule doté d'une technologie halogène. Grâce à la nouvelle formule avancée de revêtement sur le verre, les ampoules WhiteVision ultra sont nos lampes homologuées pour la route les plus blanches, donnant un aspect sensationnel au réflecteur du feu avant.

Feux avant blancs sensationnels homologués pour la route pour un aspect élégant

Les nouvelles ampoules WhiteVision ultra pour phares avant sont certifiées ECE pour une lumière blanche intense sur la route. Les conducteurs bénéficient d'une allure saisissante et de lampes homologuées pour la route et conformes à la réglementation en vigueur. Sans compromettre la sécurité en éblouissant le conducteur en face, elles vous offrent une grande visibilité.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.8

sur 5

256

Avis

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

18/02/2026

France

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Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

18/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

excelent tout simplement

Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

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